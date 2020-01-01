В Україні на коронавірус тестуватимуть усіх, хто матиме ознаки ГРВІ





Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, - пише



"Тепер будемо тестувати людей з будь-якими ознаками респіраторного захворювання, незалежно від того, чи відповідає симптоматика коронавірусній хворобі. Будь-які респіраторні захворювання - будуть проводити ПЛР-тести, щоб підтвердити чи спростувати діагноз COVID-19. При цьому плануємо робити не менше 1 мільйона тестів на місяць", - сказав він.



При цьому Степанов зазначив, що проводитимуть не лише ПЛР-тестування, але і швидкі ІФА-тести.



За словами міністра, якщо швидкий тест підтвердить наявність захворювання, то його результати потрібно буде підтвердити чи спростувати за допомогою ПЛР-тесту.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні на COVID-19 тестуватимуть усіх, хто матиме ознаки гострого респіраторного вірусного захворювання.Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, - пише УНІАН. "Тепер будемо тестувати людей з будь-якими ознаками респіраторного захворювання, незалежно від того, чи відповідає симптоматика коронавірусній хворобі. Будь-які респіраторні захворювання - будуть проводити ПЛР-тести, щоб підтвердити чи спростувати діагноз COVID-19. При цьому плануємо робити не менше 1 мільйона тестів на місяць", - сказав він.При цьому Степанов зазначив, що проводитимуть не лише ПЛР-тестування, але і швидкі ІФА-тести.За словами міністра, якщо швидкий тест підтвердить наявність захворювання, то його результати потрібно буде підтвердити чи спростувати за допомогою ПЛР-тесту.

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