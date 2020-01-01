У Луцьку помер колишній директор щколи №13

Федір Петрович Рошкевич, учитель фізики луцької школи №10, колишній директор Луцької середньої школи № 13.



Про це повідомила у фейсбуці у Дарина Хмільовська, - пишуть



«Низько схиляємо голову перед відходом у вічність у самому розквіті сил і творчої енергії людини, яку ми поважали і шанували за мудрість, професіоналізм, далекоглядність. У нашій пам’яті Федір Петрович назавжди залишиться енергійною людиною, надійним порадником, професіоналом своєї справи. Нехай добрий, світлий спомин про Рошкевича Ф. П. назавжди залишиться у серцях рідних, колег, друзів, учнів, усіх, хто його знав, любив і шанував.



Колектив Луцького НВК № 10 поділяє глибоку скорботу рідних, близьких і знайомих з приводу цієї непоправної втрати та висловлює щирі співчуття родині померлого», – йдеться у повідомленні.



Довідка. Рошкевич Федір Петрович народився 11 вересня 1956 року в селі Кліщівка Рогатинського району Івано-Франківської області. Закінчив фізико-математичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В. Стефаника у 1978 році.



Директором 13-ї луцької школи працював із 1990-го по 2007 рік. Викладав фізику. У 1996 році йому присвоєно звання «вчитель-методист», а в 2001-му нагороджений відзнакою «Відмінник освіти України». Депутат Луцької міської ради двох скликань 1996-2006 рр.



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