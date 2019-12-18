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Волинянину, який викрав у чоловіка телефон, суд призначив громадські роботи

Волинянину, який викрав у чоловіка телефон, суд призначив громадські роботи
В обласному центрі Волині поблизу торгового центру «Караван» в чоловіка вкрали телефон.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Так, 14 березня поблизу торгового центру «Караван» на вулиці Карпенка-Карого раніше судимий злочинець попросив в чоловіка мобільний телефон «Xiаomi Redmi 7» нібито для телефонного дзвінка, однак повертати його наміру не мав. Загальна сума шкоди – 5300 гривень.

У суді шахрай визнав свою вину, підтвердивши, що отримав від потерпілого телефон шляхом обману та не мав наміру його повертати.

Суд призначив шахраю покарання у виді 200 годин громадських робіт.

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Теги: злодій, шахрай, телефон, крадіжка, Луцьк
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