Волинянину, який викрав у чоловіка телефон, суд призначив громадські роботи





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Так, 14 березня поблизу торгового центру «Караван» на вулиці Карпенка-Карого раніше судимий злочинець попросив в чоловіка мобільний телефон «Xiаomi Redmi 7» нібито для телефонного дзвінка, однак повертати його наміру не мав. Загальна сума шкоди – 5300 гривень.



У суді шахрай визнав свою вину, підтвердивши, що отримав від потерпілого телефон шляхом обману та не мав наміру його повертати.



Суд призначив шахраю покарання у виді 200 годин громадських робіт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині поблизу торгового центру «Караван» в чоловіка вкрали телефон.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Так, 14 березня поблизу торгового центру «Караван» на вулиці Карпенка-Карого раніше судимий злочинець попросив в чоловіка мобільний телефон «Xiаomi Redmi 7» нібито для телефонного дзвінка, однак повертати його наміру не мав. Загальна сума шкоди – 5300 гривень.У суді шахрай визнав свою вину, підтвердивши, що отримав від потерпілого телефон шляхом обману та не мав наміру його повертати.Суд призначив шахраю покарання у виді 200 годин громадських робіт.

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