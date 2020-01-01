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У Луцьку – аварія за участі чотирьох автомобілів, травмувались двоє водіїв. ВІДЕО

У Луцьку – аварія за участі чотирьох автомобілів, травмувались двоє водіїв. ВІДЕО
У Луцьку на проспекті Відродження – масштабна ДТП за участі чотирьох автомобілів.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

З їхніх слів, аварія трапилася ввечері суботи, 12 грудня, на проспекті Відродження (біля піцерії Solo).

На дорозі зіткнулися легковий автомобіль і бус.

Як розповіли свідки аварії, водій сірого бусу, ймовірно, готувався до повороту, тому й пригальмував, а кермувальник легкової автівки невчасно зреагував і в’їхав у бус.

Від удару транспортні засоби відлетіли в припарковані обабіч дороги автомобілі.

Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. У легковика спрацювала подушка безпеки.

На місці працюють поліція і "швидка".

Як розповів у коментарі ІА Волинські Новини керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль, за кермом легкового автомобіля перебував п’яний водій.

У результаті ДТП травмувалися двоє водіїв, але від госпіталізації вони відмовилися, адже тяжких ушкоджень не мають. Згодом до "швидкої" надійшов повторний виклик. Водію буса стало зле і його доставили в міський травмпункт.





У Луцьку – аварія за участі чотирьох автомобілів, травмувались двоє водіїв. ВІДЕО
У Луцьку – аварія за участі чотирьох автомобілів, травмувались двоє водіїв. ВІДЕО
У Луцьку – аварія за участі чотирьох автомобілів, травмувались двоє водіїв. ВІДЕО
У Луцьку – аварія за участі чотирьох автомобілів, травмувались двоє водіїв. ВІДЕО
У Луцьку – аварія за участі чотирьох автомобілів, травмувались двоє водіїв. ВІДЕО
У Луцьку – аварія за участі чотирьох автомобілів, травмувались двоє водіїв. ВІДЕО
У Луцьку – аварія за участі чотирьох автомобілів, травмувались двоє водіїв. ВІДЕО
У Луцьку – аварія за участі чотирьох автомобілів, травмувались двоє водіїв. ВІДЕО

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Теги: Відродження, аварія, поліція
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