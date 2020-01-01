У Луцьку – аварія за участі чотирьох автомобілів, травмувались двоє водіїв. ВІДЕО





Про це



З їхніх слів, аварія трапилася ввечері суботи, 12 грудня, на проспекті Відродження (біля піцерії Solo).



На дорозі зіткнулися легковий автомобіль і бус.



Як розповіли свідки аварії, водій сірого бусу, ймовірно, готувався до повороту, тому й пригальмував, а кермувальник легкової автівки невчасно зреагував і в’їхав у бус.



Від удару транспортні засоби відлетіли в припарковані обабіч дороги автомобілі.



Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. У легковика спрацювала подушка безпеки.



На місці працюють поліція і "швидка".



Як розповів у коментарі ІА Волинські Новини керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль, за кермом легкового автомобіля перебував п’яний водій.



У результаті ДТП травмувалися двоє водіїв, але від госпіталізації вони відмовилися, адже тяжких ушкоджень не мають. Згодом до "швидкої" надійшов повторний виклик. Водію буса стало зле і його доставили в міський травмпункт.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Відродження – масштабна ДТП за участі чотирьох автомобілів.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.З їхніх слів, аварія трапилася ввечері суботи, 12 грудня, на проспекті Відродження (біля піцерії Solo).На дорозі зіткнулися легковий автомобіль і бус.Як розповіли свідки аварії, водій сірого бусу, ймовірно, готувався до повороту, тому й пригальмував, а кермувальник легкової автівки невчасно зреагував і в’їхав у бус.Від удару транспортні засоби відлетіли в припарковані обабіч дороги автомобілі.Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. У легковика спрацювала подушка безпеки.На місці працюють поліція і "швидка".Як розповів у коментарі ІА Волинські Новини керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, за кермом легкового автомобіля перебував п’яний водій.У результаті ДТП травмувалися двоє водіїв, але від госпіталізації вони відмовилися, адже тяжких ушкоджень не мають. Згодом до "швидкої" надійшов повторний виклик. Водію буса стало зле і його доставили в міський травмпункт.

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