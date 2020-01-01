У Луцьку – аварія за участі чотирьох автомобілів, травмувались двоє водіїв. ВІДЕО
Сьогодні, 20:15
У Луцьку на проспекті Відродження – масштабна ДТП за участі чотирьох автомобілів.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
З їхніх слів, аварія трапилася ввечері суботи, 12 грудня, на проспекті Відродження (біля піцерії Solo).
На дорозі зіткнулися легковий автомобіль і бус.
Як розповіли свідки аварії, водій сірого бусу, ймовірно, готувався до повороту, тому й пригальмував, а кермувальник легкової автівки невчасно зреагував і в’їхав у бус.
Від удару транспортні засоби відлетіли в припарковані обабіч дороги автомобілі.
Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. У легковика спрацювала подушка безпеки.
На місці працюють поліція і "швидка".
Як розповів у коментарі ІА Волинські Новини керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль, за кермом легкового автомобіля перебував п’яний водій.
У результаті ДТП травмувалися двоє водіїв, але від госпіталізації вони відмовилися, адже тяжких ушкоджень не мають. Згодом до "швидкої" надійшов повторний виклик. Водію буса стало зле і його доставили в міський травмпункт.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
З їхніх слів, аварія трапилася ввечері суботи, 12 грудня, на проспекті Відродження (біля піцерії Solo).
На дорозі зіткнулися легковий автомобіль і бус.
Як розповіли свідки аварії, водій сірого бусу, ймовірно, готувався до повороту, тому й пригальмував, а кермувальник легкової автівки невчасно зреагував і в’їхав у бус.
Від удару транспортні засоби відлетіли в припарковані обабіч дороги автомобілі.
Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. У легковика спрацювала подушка безпеки.
На місці працюють поліція і "швидка".
Як розповів у коментарі ІА Волинські Новини керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль, за кермом легкового автомобіля перебував п’яний водій.
У результаті ДТП травмувалися двоє водіїв, але від госпіталізації вони відмовилися, адже тяжких ушкоджень не мають. Згодом до "швидкої" надійшов повторний виклик. Водію буса стало зле і його доставили в міський травмпункт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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