У ПЦУ розповіли, чи можна ворожити в ніч на Андрія





Існує повір’я, що "так можна зазирнути у своє майбутнє, дізнатися ім’я судженого та передбачити, чи щасливим буде подружнє життя". Про це інформують на facebook-сторінці



Насправді нічого спільного між днем пам’яті святого та ворожінням немає.



"Ворожіння, як і викликання духів померлих та інші види так званої магії, є гріхом і прямо забороняється у Слові Божому.



Традиція збиратися вечорами та ворожити з’явилися на наших землях ще в дохристиянські часи, задовго до того, як Свята Церква почала відзначати свято Андрія Першозваного. Тоді люди святкували язичницьке свято Калити. Це був день наприкінці року, коли, за віруваннями наших предків, можна було поспілкуватися із надприродними "силами". Під час цих обрядів молодь випікала великий корж "калиту", і в забавах стрибали, щоби вкусити це підвішене печиво. З появою християнства на наших землях у цей день – 13 грудня – почали відзначати день пам’яті святого апостола Андрія Першозваного. Проте за кількасот років не зникли і язичницькі традиції.



Християни вшановують святого Андрія Першозваного як апостола та послідовника Христа, який своє життя присвятив поширенню Слова Божого у світі. Зокрема, він першим приніс християнську віру на прадавні українські землі. За свою вірність Христові апостол зазнав мученицької смерті у грецькому місті Патри, до останньої хвилини свого земного життя проповідуючи про велику жертву Спасителя заради спасіння роду людського. Тож життя і діяння святого апостола не мають нічого спільного з язичницькими традиціями та ритуалами, і пов’язувати ці народні повір’я з днем його пам’яті не варто.



Тому, коли ми говоримо про ворожіння, забобони і прикмети на християнські свята, важливо пам’ятати, що це все маловір’я і прояви впливів лукавого. Спроби дізнатися про своє майбутнє, передбачити певні події − не принесуть душевного спокою та навіть можуть зашкодити, адже це гріх, який людина бере на свою душу.



Варто пам’ятати, що явити майбутнє може лише Бог Своїм пророкам та святим. Ми ж як християни маємо з довірою віддавати себе у руки Господа в усьому, що стосується майбутнього, бо лише Йому воно відоме.



Пам’ятаймо, що забобонам не місце в істинній вірі в Бога: «Не звертайтеся до тих, хто викликає мертвих, і до чарівників не ходіть, і не доводь­те себе до опоганення від них. Я Господь, Бог ваш» (Лев. 19: 31)", - йдеться в дописі.

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