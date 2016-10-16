Фігурує вже у кількох справах: на Волині затримали автомобіль з незаконною древиною





Про це повідомляє пресслужба



Встановлено, що самовільну порубку жителі Ківерцівського р-ну здійснили у лісовому масиві Горинського лісництва ДП «Цуманське лісове господарство». При звалюванні пошкодили ще три дерева. В результаті нанесли значну шкоду, за що передбачена кримінальна відповідальність.



Автомобіль затримали та помістили на штрафмайданчик Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області. Деревину вилучили. Наразі проводяться слідчі дії.





Варто зазначити, що саме цей автомобіль раніше фігурував у справах щодо незаконного перевезення деревини цінної породи. А затримані лісопорушники неодноразово потрапляли у поле зору лісової охорони через подібні факти. Є інформація, що згадана група осіб, постійно використовуючи два автомобілі, здійснює незаконну порубку та вивезення деревини дуба. Матеріали справ лісова охорона передавала у поліцію.



Зокрема, один із автомобілів із цими ж лісопорушниками були помічені працівниками лісової охорони при самовільній порубці на території заповідного урочища «Папики», що у Звірівському лісництві ДП «ЛМГ «Звірівське».



Сподіваємося, слідство встановить деталі всіх справ та цього разу рішення суду буде максимально жорстким.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 12 грудня, працівники державної лісової охорони ДП «Цуманське лісове господарство» разом із поліцією затримали автомобіль, навантажений деревиною дуба без належних документів.Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ Встановлено, що самовільну порубку жителі Ківерцівського р-ну здійснили у лісовому масиві Горинського лісництва ДП «Цуманське лісове господарство». При звалюванні пошкодили ще три дерева. В результаті нанесли значну шкоду, за що передбачена кримінальна відповідальність.Автомобіль затримали та помістили на штрафмайданчик Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області. Деревину вилучили. Наразі проводяться слідчі дії.Варто зазначити, що саме цей автомобіль раніше фігурував у справах щодо незаконного перевезення деревини цінної породи. А затримані лісопорушники неодноразово потрапляли у поле зору лісової охорони через подібні факти. Є інформація, що згадана група осіб, постійно використовуючи два автомобілі, здійснює незаконну порубку та вивезення деревини дуба. Матеріали справ лісова охорона передавала у поліцію.Зокрема, один із автомобілів із цими ж лісопорушниками були помічені працівниками лісової охорони при самовільній порубці на території заповідного урочища «Папики», що у Звірівському лісництві ДП «ЛМГ «Звірівське».Сподіваємося, слідство встановить деталі всіх справ та цього разу рішення суду буде максимально жорстким.

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