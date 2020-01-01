На Волині від коронавірусу померла медсестра

Євтушко Світлани Володимирівни.



Про це інформують на



"Коронавірус забрав життя доброї Людини, професіонала своєї справи.

Колектив висловлює щирі співчуття родині та близьким.



Світла пам’ять про цю чудову Людину завжди житиме в наших серцях.



Вічная пам’ять!", - йдеться в дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлої.





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