На Волині від коронавірусу померла медсестра
Сьогодні, 21:14
Колектив Ковельського МТМО глибоко сумує з приводу передчасної смерті медичної сестри діагностичного відділення - Євтушко Світлани Володимирівни.
Про це інформують на facebook-сторінці закладу.
"Коронавірус забрав життя доброї Людини, професіонала своєї справи.
Колектив висловлює щирі співчуття родині та близьким.
Світла пам’ять про цю чудову Людину завжди житиме в наших серцях.
Вічная пам’ять!", - йдеться в дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлої.
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Про це інформують на facebook-сторінці закладу.
"Коронавірус забрав життя доброї Людини, професіонала своєї справи.
Колектив висловлює щирі співчуття родині та близьким.
Світла пам’ять про цю чудову Людину завжди житиме в наших серцях.
Вічная пам’ять!", - йдеться в дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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