вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині від коронавірусу померла медсестра

На Волині від коронавірусу померла медсестра
Колектив Ковельського МТМО глибоко сумує з приводу передчасної смерті медичної сестри діагностичного відділення - Євтушко Світлани Володимирівни.

Про це інформують на facebook-сторінці закладу.

"Коронавірус забрав життя доброї Людини, професіонала своєї справи.
Колектив висловлює щирі співчуття родині та близьким.

Світла пам’ять про цю чудову Людину завжди житиме в наших серцях.

Вічная пам’ять!", - йдеться в дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлої.

На Волині від коронавірусу померла медсестра

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медсестра, коронавірус, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянину, який викрав у чоловіка телефон, суд призначив громадські роботи
Сьогодні, 21:43
На Волині від коронавірусу померла медсестра
Сьогодні, 21:14
У Луцьку – аварія за участі чотирьох автомобілів, травмувались двоє водіїв. ВІДЕО
Сьогодні, 20:15
Якою буде погода на Волині у неділю, 13 грудня
Сьогодні, 20:00
Яким був стадіон у Луцьку у 1930-их роках
Сьогодні, 19:30
Схожі новини
Від ускладнень коронавірусу померла медсестра з Волині Від ускладнень коронавірусу померла медсестра з Волині
25 серпень, 16:31
У Володимирі-Волинському від коронавірусу померли дві жінки У Володимирі-Волинському від коронавірусу померли дві жінки
Сьогодні, 16:01
На Рівненщині від ускладнень коронавірусу померла 14-річна дівчина На Рівненщині від ускладнень коронавірусу померла 14-річна дівчина
08 грудень, 12:22
На Волині від коронавірусу померла лікарка На Волині від коронавірусу померла лікарка
02 грудень, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянину, який викрав у чоловіка телефон, суд призначив громадські роботи
Сьогодні, 21:43
 0
На Волині від коронавірусу померла медсестра
Сьогодні, 21:14
 0
У Луцьку – аварія за участі чотирьох автомобілів, травмувались двоє водіїв. ВІДЕО
Сьогодні, 20:15
 0
Якою буде погода на Волині у неділю, 13 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Яким був стадіон у Луцьку у 1930-их роках
Сьогодні, 19:30
 0
Медіа
відео
1/8