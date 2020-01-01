13 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження цього дня в журналіста Андрія Соколовського (на фото).
Також день народження цього дня у колишнього старшого тренера молодіжного складу ФК «Волинь» Олега Федюкова та екс-прокурора Волинської області Андрія Гіля.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня - Андріїв - та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
Сьогодні відзначається день Апостола Андрія Первозванного. Незважаючи на те, що це християнський святий, обряди й традиції цього дня сягають дохристиянських часів. З усіх свят річного календарного циклу день Андрія Первозванного є одним із найтаємничніших, найцікавіших, цього дня відбуваються заклинання й угадування майбутнього, ритуали з калетою та інші ворожіння. Андрієва ніч допомагає незаміжнім дівчатам пізнати свою долю: чи доведеться ще рік дівувати, чи на щасливицю чекає вдале заміжжя.
На Волині 13 грудня 2005 року митрополит Луцький і Волинський Ніфонт відслужив першу молебень у новозбудованому нижньому храмі Всіх святих Землі Волинської.
13 грудня 2009 року у селі Малинівка Рожищенського району відкрили пам’ятний знак жертвам українсько-польської трагедії 1943 року.
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Також день народження цього дня у колишнього старшого тренера молодіжного складу ФК «Волинь» Олега Федюкова та екс-прокурора Волинської області Андрія Гіля.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня - Андріїв - та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
Сьогодні відзначається день Апостола Андрія Первозванного. Незважаючи на те, що це християнський святий, обряди й традиції цього дня сягають дохристиянських часів. З усіх свят річного календарного циклу день Андрія Первозванного є одним із найтаємничніших, найцікавіших, цього дня відбуваються заклинання й угадування майбутнього, ритуали з калетою та інші ворожіння. Андрієва ніч допомагає незаміжнім дівчатам пізнати свою долю: чи доведеться ще рік дівувати, чи на щасливицю чекає вдале заміжжя.
На Волині 13 грудня 2005 року митрополит Луцький і Волинський Ніфонт відслужив першу молебень у новозбудованому нижньому храмі Всіх святих Землі Волинської.
13 грудня 2009 року у селі Малинівка Рожищенського району відкрили пам’ятний знак жертвам українсько-польської трагедії 1943 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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