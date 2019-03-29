200 мільйонів євро: у Франції виграли рекордний джекпот у лотереї
Сьогодні, 01:43
У Франції виграли рекордний джекпот у лотереї Euromillions. Сума виграшу становить 200 мільйонів євро. Наразі ім’я переможця невідоме.
Про це пишуть Факти.
У нього або у неї є три місяці, щоб повідомити про виграш. Після цього людина повинна пройти анкету безпеки, щоб впевнитися, що це дійсно вона. Кошти можна буде отримати протягом восьми днів.
Щасливчику випала унікальна комбінація цифр – 6, 9, 13, 24, 41 та двох зірок.
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Про це пишуть Факти.
У нього або у неї є три місяці, щоб повідомити про виграш. Після цього людина повинна пройти анкету безпеки, щоб впевнитися, що це дійсно вона. Кошти можна буде отримати протягом восьми днів.
Щасливчику випала унікальна комбінація цифр – 6, 9, 13, 24, 41 та двох зірок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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