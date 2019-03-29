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200 мільйонів євро: у Франції виграли рекордний джекпот у лотереї

200 мільйонів євро: у Франції виграли рекордний джекпот у лотереї
У Франції виграли рекордний джекпот у лотереї Euromillions. Сума виграшу становить 200 мільйонів євро. Наразі ім’я переможця невідоме.

Про це пишуть Факти.

У нього або у неї є три місяці, щоб повідомити про виграш. Після цього людина повинна пройти анкету безпеки, щоб впевнитися, що це дійсно вона. Кошти можна буде отримати протягом восьми днів.

Щасливчику випала унікальна комбінація цифр – 6, 9, 13, 24, 41 та двох зірок.

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Теги: Франція, джекпот, лотерея, виграш
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