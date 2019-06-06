Водіям розповіли, де на дорогах Волині можна перечекати негоду





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З настанням зимового періоду, який супроводжується несприятливими погодними умовами (ожеледь, ожеледиця, сильний снігопад, вітер, що спричиняє утворення снігових переметів на проїзній частині тощо) на автомобільних дорогах загального користування виникають скупчення вантажних транспортних засобів, що негативно впливає на забезпечення життєдіяльності населення та створює небезпечні умови для дорожнього руху.



Затори в дорожньому русі не дають змоги дорожнім підприємствам Волині своєчасно ліквідовувати наслідки негоди та відновлювати безпечні умови проїзду такими ділянками автомобільних доріг, а вантажоперевізники позбавлені можливості вчасно доставляти вантажі.



Служба автомобільних доріг у Волинській області спільно з Управлінням ДСНС у Волинській області затвердила перелік місць відстою транспортних засобів у разі ускладнення погодних умов.



Всього визначено 34 таких місця, на яких можна розмістити понад 1600 одиниць вантажного або більше 1700 одиниць легкового автотранспорту. Окрім того, визначено ще 10 додаткових місць, де може перечекати негоду 609 вантажівок.



"З метою уникнення заторів у русі транспортних засобів під час несприятливих погодних умов зимового характеру рекомендуємо перевізникам завчасно планувати маршрути перевезення вантажів або здійснювати короткочасні зупинки на існуючих вздовж доріг загального користування стоянках та тимчасових майданчиках, що дозволить дорожнім підприємствам своєчасно ліквідовувати наслідки стихії та забезпечувати належне транспортне сполучення між населеними пунктами", - наголошують дорожники.



Перелік



Перелік додаткових місць відстою транспортних засобів у період зимової негоди.



Карта-схема місць відстою транспортних засобів у період зимової негоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад автошляхами державного значення Волинської області визначені 34 основних та 10 додаткових місць тимчасового відстою транспортних засобів, де за несприятливих умов зимового періоду можна перечекати негоду.Про це повідомляє Служба автомобільних доріг З настанням зимового періоду, який супроводжується несприятливими погодними умовами (ожеледь, ожеледиця, сильний снігопад, вітер, що спричиняє утворення снігових переметів на проїзній частині тощо) на автомобільних дорогах загального користування виникають скупчення вантажних транспортних засобів, що негативно впливає на забезпечення життєдіяльності населення та створює небезпечні умови для дорожнього руху.Затори в дорожньому русі не дають змоги дорожнім підприємствам Волині своєчасно ліквідовувати наслідки негоди та відновлювати безпечні умови проїзду такими ділянками автомобільних доріг, а вантажоперевізники позбавлені можливості вчасно доставляти вантажі.Служба автомобільних доріг у Волинській області спільно з Управлінням ДСНС у Волинській області затвердила перелік місць відстою транспортних засобів у разі ускладнення погодних умов.Всього визначено 34 таких місця, на яких можна розмістити понад 1600 одиниць вантажного або більше 1700 одиниць легкового автотранспорту. Окрім того, визначено ще 10 додаткових місць, де може перечекати негоду 609 вантажівок."З метою уникнення заторів у русі транспортних засобів під час несприятливих погодних умов зимового характеру рекомендуємо перевізникам завчасно планувати маршрути перевезення вантажів або здійснювати короткочасні зупинки на існуючих вздовж доріг загального користування стоянках та тимчасових майданчиках, що дозволить дорожнім підприємствам своєчасно ліквідовувати наслідки стихії та забезпечувати належне транспортне сполучення між населеними пунктами", - наголошують дорожники.Перелік майданчиків для тимчасового відстою транспортних засобів у період несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду 2020-2021 років.

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