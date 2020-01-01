Збірка есеїв лучанки Забужко – серед переможців премії «Книга року BBC-2020»





Церемонія нагородження транслювалася на сторінці BBC News Україна у Facebook та на каналі YouTube. Трансляція велася з готелю Radisson Blu Hotel у Києві компанією Ukr.Stream - GSS. Про це інформує



Книгою року BBC - 2020 став роман Сергія Сергійовича Saigon "Юпак" (видавництво "Білка").



У номінації Дитяча книга року BBC - 2020 перемогла книга "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони" Уляни Чуби (видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА").



А премію у номінації Книга року ВВС - Есеїстика - 2020 здобула збірка есеїв Оксани Забужко "Планета Полин" (видавництво "Комора").





Переможець у кожній номінації отримає винагороду 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. BBC News Україна оголосила переможців премії Книга року BBC-2020, яку проводять у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).Церемонія нагородження транслювалася на сторінці BBC News Україна у Facebook та на каналі YouTube. Трансляція велася з готелю Radisson Blu Hotel у Києві компанією Ukr.Stream - GSS. Про це інформує ВВС Книгою року BBC - 2020 став романSaigon "Юпак" (видавництво "Білка").У номінації Дитяча книга року BBC - 2020 перемогла книга "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони"(видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА").А премію у номінації Книга року ВВС - Есеїстика - 2020 здобула збірка есеїв"Планета Полин" (видавництво "Комора").Переможець у кожній номінації отримає винагороду 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті.

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