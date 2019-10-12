вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Військовим волинської бригади вручили грамоти та подарунки. ФОТО

Військовим волинської бригади вручили грамоти та подарунки. ФОТО
З нагоди Дня Сухопутних військ Збройних Сил України військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого нагородили нагрудними знаками «Сухопутні війська» та «За службу», грамотами та цінними подарунками.

Про це інформує пресслужба 14-ї ОМБр.

“Ми, воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, можемо пишатися тим, що були і є однією з основних бойових складових АТО та Об’єднаних сил, і тим, що зробили і робимо для України на фронтових рубежах, для незалежності та майбутнього нашої держави!

Вітаємо побратимів із високими нагородами, бажаємо всім міцного здоров’я, бойового запалу, терпіння і разом – до Перемоги!” – йдеться у дописі.

Військовим волинської бригади вручили грамоти та подарунки. ФОТО
Військовим волинської бригади вручили грамоти та подарунки. ФОТО
Військовим волинської бригади вручили грамоти та подарунки. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 14 бригада, відзнака, нагрудний знак
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Військовим волинської бригади вручили грамоти та подарунки. ФОТО
Сьогодні, 02:27
200 мільйонів євро: у Франції виграли рекордний джекпот у лотереї
Сьогодні, 01:43
У місті на Волині неповнолітній посеред вулиці грабував людей
Сьогодні, 00:25
13 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У ПЦУ розповіли, чи можна ворожити в ніч на Андрія
12 грудень, 23:31
Схожі новини
Військові волинської бригади отримали відзнаки. ФОТО Військові волинської бригади отримали відзнаки. ФОТО
12 жовтень, 00:34
Метальниці з Луцька вручили найвищу відзнаку СНУ. ФОТО Метальниці з Луцька вручили найвищу відзнаку СНУ. ФОТО
12 жовтень, 2019, 03:28
Батько 8 дітей воює у волинській бригаді і будує каміни у бліндажах Батько 8 дітей воює у волинській бригаді і будує каміни у бліндажах
23 жовтень, 09:48
Військові волинської бригади розгорнули їдальню, де годують постраждалих від пожежі на Сході. ФОТО Військові волинської бригади розгорнули їдальню, де годують постраждалих від пожежі на Сході. ФОТО
04 жовтень, 14:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Військовим волинської бригади вручили грамоти та подарунки. ФОТО
Сьогодні, 02:27
 0
200 мільйонів євро: у Франції виграли рекордний джекпот у лотереї
Сьогодні, 01:43
 0
У місті на Волині неповнолітній посеред вулиці грабував людей
Сьогодні, 00:25
 0
13 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У ПЦУ розповіли, чи можна ворожити в ніч на Андрія
12 грудень, 23:31
 0
Медіа
відео
1/8