Військовим волинської бригади вручили грамоти та подарунки. ФОТО





Про це інформує



“Ми, воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, можемо пишатися тим, що були і є однією з основних бойових складових АТО та Об’єднаних сил, і тим, що зробили і робимо для України на фронтових рубежах, для незалежності та майбутнього нашої держави!



Вітаємо побратимів із високими нагородами, бажаємо всім міцного здоров’я, бойового запалу, терпіння і разом – до Перемоги!” – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди Дня Сухопутних військ Збройних Сил України військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого нагородили нагрудними знаками «Сухопутні війська» та «За службу», грамотами та цінними подарунками.Про це інформує пресслужба 14-ї ОМБр “Ми, воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, можемо пишатися тим, що були і є однією з основних бойових складових АТО та Об’єднаних сил, і тим, що зробили і робимо для України на фронтових рубежах, для незалежності та майбутнього нашої держави!Вітаємо побратимів із високими нагородами, бажаємо всім міцного здоров’я, бойового запалу, терпіння і разом – до Перемоги!” – йдеться у дописі.

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