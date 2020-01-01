На Волині іноземець за 200 гривень хотів «відмазатися» від поліцейських





Про це стало відомо із судового рішення, пише



Відомо, що азербайджанець 5-го серпня 2020 року кермував транспортним засобом не пристебнутий ременем безпеки та без документів або відмовився їх надати правоохоронцям, які патрулювали на 19-му кілометрі траси Н-22, сполучанням Устилуг – Рівне у Володимир-Волинському районі.



Патрульні хотіли притягнути чоловіка до адміністративної відповідальності за вчинення ним адміністративних правопорушень, проте іноземець поклав 200 гривень між передніми сидіннями в салоні авто поліцейських.



Обвинувачений визнав свою провину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.



В результаті, суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та громадянином Азербайджану та обрав йому покарання у виді 17 000 грн штрафу. А також конфіскував речові докази (200 гривень хабаря) в дохід держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянин Азербайджану, який у серпні цього року кермував автомобілем не пристебнутий, без документів або не захотів пред’явити їх правоохоронцям, пропонував поліцейським з Володимира-Волинського 200 грн хабаря, щоб уникнути відповідальності.Про це стало відомо із судового рішення, пише БУГ Відомо, що азербайджанець 5-го серпня 2020 року кермував транспортним засобом не пристебнутий ременем безпеки та без документів або відмовився їх надати правоохоронцям, які патрулювали на 19-му кілометрі траси Н-22, сполучанням Устилуг – Рівне у Володимир-Волинському районі.Патрульні хотіли притягнути чоловіка до адміністративної відповідальності за вчинення ним адміністративних правопорушень, проте іноземець поклав 200 гривень між передніми сидіннями в салоні авто поліцейських.Обвинувачений визнав свою провину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.В результаті, суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та громадянином Азербайджану та обрав йому покарання у виді 17 000 грн штрафу. А також конфіскував речові докази (200 гривень хабаря) в дохід держави.

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