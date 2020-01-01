У місті на Волині неповнолітній посеред вулиці грабував людей
Сьогодні, 00:25
Наприкінці минулого року неповнолітній злочинець здійснив два розбійні напади на території Нововолинської міської лікарні.
Про це стало відомо з вироку Нововолинського міського суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".
Так, 15 грудня минулого року він напав на неповнолітнього хлопця, вдарив його кілька разів у потилицю, а потім, погрожуючи ножем, забрав у нього 250 гривень.
Наступного дня жертвою злочинця стала жінка. Вона намагалася протистояти неповнолітньому, однак той повалив її на землю, вдаривши її у коліно. Після цього він вирвав з рук потерпілої сумку та втік. Відзначимо, що внаслідок удару жінка отримала перелом.
У суді неповнолітній злочинець визнав свою вину, він попросив вибачення у потерпілих та просив суду не позбавляти його волі.
Врахувавши всі обставини, суд послухав неповнолітнього, призначивши йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі, але змінивши його на два роки умовного.
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Про це стало відомо з вироку Нововолинського міського суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".
Так, 15 грудня минулого року він напав на неповнолітнього хлопця, вдарив його кілька разів у потилицю, а потім, погрожуючи ножем, забрав у нього 250 гривень.
Наступного дня жертвою злочинця стала жінка. Вона намагалася протистояти неповнолітньому, однак той повалив її на землю, вдаривши її у коліно. Після цього він вирвав з рук потерпілої сумку та втік. Відзначимо, що внаслідок удару жінка отримала перелом.
У суді неповнолітній злочинець визнав свою вину, він попросив вибачення у потерпілих та просив суду не позбавляти його волі.
Врахувавши всі обставини, суд послухав неповнолітнього, призначивши йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі, але змінивши його на два роки умовного.
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