У Дніпрі будівельний кран упав на кабіну бетонозмішувача, водій загинув





Конструкція обвалилась на кабіну автівки з бетонозмішувачем, у якій сидів водій. Чоловік помер на місці,



Інцидент трапився на вул. Березинська. На місце події прибули співробітники ДСНС.



Вони витягнули тіло людини з автомобіля.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Дніпро будівельний кран впав на автомобіль.Конструкція обвалилась на кабіну автівки з бетонозмішувачем, у якій сидів водій. Чоловік помер на місці, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій в Telegram-каналі.Інцидент трапився на вул. Березинська. На місце події прибули співробітники ДСНС.Вони витягнули тіло людини з автомобіля.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію