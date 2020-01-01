вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Дніпрі будівельний кран упав на кабіну бетонозмішувача, водій загинув

У Дніпрі будівельний кран упав на кабіну бетонозмішувача, водій загинув
У місті Дніпро будівельний кран впав на автомобіль.

Конструкція обвалилась на кабіну автівки з бетонозмішувачем, у якій сидів водій. Чоловік помер на місці, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій в Telegram-каналі.

Інцидент трапився на вул. Березинська. На місце події прибули співробітники ДСНС.

Вони витягнули тіло людини з автомобіля.

У Дніпрі будівельний кран упав на кабіну бетонозмішувача, водій загинув

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кран, бетонозмішувач, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Дніпрі будівельний кран упав на кабіну бетонозмішувача, водій загинув
Сьогодні, 03:22
Військовим волинської бригади вручили грамоти та подарунки. ФОТО
Сьогодні, 02:27
200 мільйонів євро: у Франції виграли рекордний джекпот у лотереї
Сьогодні, 01:43
У місті на Волині неповнолітній посеред вулиці грабував людей
Сьогодні, 00:25
13 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У селі на Волині горів житловий будинок У селі на Волині горів житловий будинок
10 грудень, 18:37
Сюрприз від «чорних» археологів: на Волині знайшли боєприпаси часів ІІ Світової війни Сюрприз від «чорних» археологів: на Волині знайшли боєприпаси часів ІІ Світової війни
10 грудень, 18:05
У Луцьку за добу продезінфікували 46 будинків та 2 гуртожитки У Луцьку за добу продезінфікували 46 будинків та 2 гуртожитки
09 грудень, 05:28
В повному спорядженні: у свій день народження волинський рятувальник підкорив Говерлу. ФОТО В повному спорядженні: у свій день народження волинський рятувальник підкорив Говерлу. ФОТО
07 грудень, 08:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Дніпрі будівельний кран упав на кабіну бетонозмішувача, водій загинув
Сьогодні, 03:22
 0
Військовим волинської бригади вручили грамоти та подарунки. ФОТО
Сьогодні, 02:27
 0
200 мільйонів євро: у Франції виграли рекордний джекпот у лотереї
Сьогодні, 01:43
 0
У місті на Волині неповнолітній посеред вулиці грабував людей
Сьогодні, 00:25
 0
13 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8