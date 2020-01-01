У Дніпрі будівельний кран упав на кабіну бетонозмішувача, водій загинув
Сьогодні, 03:22
У місті Дніпро будівельний кран впав на автомобіль.
Конструкція обвалилась на кабіну автівки з бетонозмішувачем, у якій сидів водій. Чоловік помер на місці, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій в Telegram-каналі.
Інцидент трапився на вул. Березинська. На місце події прибули співробітники ДСНС.
Вони витягнули тіло людини з автомобіля.
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Конструкція обвалилась на кабіну автівки з бетонозмішувачем, у якій сидів водій. Чоловік помер на місці, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій в Telegram-каналі.
Інцидент трапився на вул. Березинська. На місце події прибули співробітники ДСНС.
Вони витягнули тіло людини з автомобіля.
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