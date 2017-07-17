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Українці найактивніше з іноземців інвестують у польську нерухомість

Українці найактивніше з іноземців інвестують у польську нерухомість
За 2019 рік громадяни України придбали в Польщі понад 3200 квартир — це майже 40% від загальної кількості квартир, придбаних іноземцями в країні. Таким чином, українці стали найактивнішими інвесторами в польську нерухомість серед іноземців.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на польське інформагентство PAP.

Уперше українці серед іноземців придбали найбільше квартир у Польщі у 2015 році, випередивши німців. Відтоді кількість придбаних українцями польських помешкань лише зростала, зазначає інформагентство.

Окрім України, також активно цікавляться польською нерухомістю в Білорусі й Росії. Загалом громадяни цих трьох країн придбали майже 4000 помешкань у 2019 році загальною площею понад 204 тисячі квадратних метрів. Статистики за 2020 рік видання поки не наводить.

Найбільш цікаве для іноземців житло, розташоване у великих містах, як-от Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані та Гданську. При цьому головна мета придбання українцями квартир — вирішення житлового питання, а не, приміром, заробляння на здачі помешкань.

Окрім цього, українці також цікавляться й польськими земельними ділянками. У 2019 році міністерство внутрішніх справ Польщі видало громадянам нашої держави 270 дозволів на придбання загалом 53,3 гектара землі.

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Теги: Польща, нерухомість, квартири
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