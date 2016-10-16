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Компанія українського бізнесмена виграла тендер NASA на запуск супутників

Компанія українського бізнесмена виграла тендер NASA на запуск супутників
Компанія українського бізнесмена Макса Полякова Firefly Black виграла тендер NASA на запуск малих супутників.

Про це повідомляє Еспресо з посиланням на офіційний сайт NASA.

Техаська компанія, що перебуває у власності бізнесмена українського походження Макса Полякова, стала одним із переможців тендера американської космічної агенції на запуск у космос невеликих супутників. Обсяг контракту склав $9,8 млн.

"Ми вітаємо відданість NASA створенню промислової бази країни з невеликих запусків і з нетерпінням очікуємо на можливість багато років підтримувати цивільні запуски у США", - заявили у Firefly Black з нагоди перемоги в тендері

У NASA зазначили, що невеликі супутники SmallSats відіграють все більш важливу роль у освоєнні, демонстрації технологій, наукових дослідженнях та освітніх програмах.

До слова, 24 вересня стало відомо, що засновник Noosphere Ventures Макс Поляков увійшов у трійку лідерів на космічному ринку, вклавши понад 150 мільйонів доларів у приватну ракетну компанію Firefly Aerospace.

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Теги: NASA, Макс Поляков, запуск, супутник, контракт
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