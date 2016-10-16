Компанія українського бізнесмена виграла тендер NASA на запуск супутників

Макса Полякова Firefly Black виграла тендер NASA на запуск малих супутників.



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Техаська компанія, що перебуває у власності бізнесмена українського походження Макса Полякова, стала одним із переможців тендера американської космічної агенції на запуск у космос невеликих супутників. Обсяг контракту склав $9,8 млн.



"Ми вітаємо відданість NASA створенню промислової бази країни з невеликих запусків і з нетерпінням очікуємо на можливість багато років підтримувати цивільні запуски у США", - заявили у Firefly Black з нагоди перемоги в тендері



У NASA зазначили, що невеликі супутники SmallSats відіграють все більш важливу роль у освоєнні, демонстрації технологій, наукових дослідженнях та освітніх програмах.



До слова, 24 вересня стало відомо, що засновник Noosphere Ventures Макс Поляков увійшов у трійку лідерів на космічному ринку, вклавши понад 150 мільйонів доларів у приватну ракетну компанію Firefly Aerospace.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія українського бізнесменаFirefly Black виграла тендер NASA на запуск малих супутників.Про це повідомляє Еспресо з посиланням на офіційний сайт NASA Техаська компанія, що перебуває у власності бізнесмена українського походження Макса Полякова, стала одним із переможців тендера американської космічної агенції на запуск у космос невеликих супутників. Обсяг контракту склав $9,8 млн."Ми вітаємо відданість NASA створенню промислової бази країни з невеликих запусків і з нетерпінням очікуємо на можливість багато років підтримувати цивільні запуски у США", - заявили у Firefly Black з нагоди перемоги в тендеріУ NASA зазначили, що невеликі супутники SmallSats відіграють все більш важливу роль у освоєнні, демонстрації технологій, наукових дослідженнях та освітніх програмах.До слова, 24 вересня стало відомо, що засновник Noosphere Ventures Макс Поляков увійшов у трійку лідерів на космічному ринку, вклавши понад 150 мільйонів доларів у приватну ракетну компанію Firefly Aerospace.

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