Компанія українського бізнесмена виграла тендер NASA на запуск супутників
Сьогодні, 05:34
Компанія українського бізнесмена Макса Полякова Firefly Black виграла тендер NASA на запуск малих супутників.
Про це повідомляє Еспресо з посиланням на офіційний сайт NASA.
Техаська компанія, що перебуває у власності бізнесмена українського походження Макса Полякова, стала одним із переможців тендера американської космічної агенції на запуск у космос невеликих супутників. Обсяг контракту склав $9,8 млн.
"Ми вітаємо відданість NASA створенню промислової бази країни з невеликих запусків і з нетерпінням очікуємо на можливість багато років підтримувати цивільні запуски у США", - заявили у Firefly Black з нагоди перемоги в тендері
У NASA зазначили, що невеликі супутники SmallSats відіграють все більш важливу роль у освоєнні, демонстрації технологій, наукових дослідженнях та освітніх програмах.
До слова, 24 вересня стало відомо, що засновник Noosphere Ventures Макс Поляков увійшов у трійку лідерів на космічному ринку, вклавши понад 150 мільйонів доларів у приватну ракетну компанію Firefly Aerospace.
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Про це повідомляє Еспресо з посиланням на офіційний сайт NASA.
Техаська компанія, що перебуває у власності бізнесмена українського походження Макса Полякова, стала одним із переможців тендера американської космічної агенції на запуск у космос невеликих супутників. Обсяг контракту склав $9,8 млн.
"Ми вітаємо відданість NASA створенню промислової бази країни з невеликих запусків і з нетерпінням очікуємо на можливість багато років підтримувати цивільні запуски у США", - заявили у Firefly Black з нагоди перемоги в тендері
У NASA зазначили, що невеликі супутники SmallSats відіграють все більш важливу роль у освоєнні, демонстрації технологій, наукових дослідженнях та освітніх програмах.
До слова, 24 вересня стало відомо, що засновник Noosphere Ventures Макс Поляков увійшов у трійку лідерів на космічному ринку, вклавши понад 150 мільйонів доларів у приватну ракетну компанію Firefly Aerospace.
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