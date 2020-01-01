В Україні – менше 10 тисяч нових випадків коронавірусу за добу

Минулої доби в Україні зареєстрували 9 176 нових випадків коронавірусної хвороби і 156 летальні.Про це повідомив міністр охорони здоров'я"9 176 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 13 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівників", - написав глава МОЗ.За його словами, за добу госпіталізували 2 969 осіб, одужали 7 563 особи, водночас летальних випадків зареєстровано 156.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях.Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 894 215 осіб, з них 501 564 особи вже одужала, померли 15 154 осіб, поінформував міністр.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 91 138 випадків;Вінницька область – 19 801 випадок;Дніпропетровська область – 49 074 випадки;Донецька область – 29 398 випадків;Житомирська область – 34 073 випадки;Закарпатська область – 26 016 випадків;Запорізька область – 41 995 випадків;Івано-Франківська область – 40 668 випадків;Київська область – 48 523 випадки;Кіровоградська область – 7 166 випадків;Луганська область – 7 889 випадків;Львівська область – 53 662 випадки;Миколаївська область – 23 864 випадки;Одеська область – 57 699 випадків;Полтавська область – 29 121 випадок;Рівненська область – 36 117 випадків;Сумська область – 35 702 випадки;Тернопільська область – 31 165 випадків;Харківська область – 62 324 випадки;Херсонська область – 13 972 випадки;Хмельницька область – 34 800 випадків;Черкаська область – 31 209 випадків;Чернівецька область – 36 695 випадків;Чернігівська область – 24 125 випадків.