В Україні – менше 10 тисяч нових випадків коронавірусу за добу
Сьогодні, 09:11
Минулої доби в Україні зареєстрували 9 176 нових випадків коронавірусної хвороби і 156 летальні.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у facebook.
"9 176 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 13 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівників", - написав глава МОЗ.
За його словами, за добу госпіталізували 2 969 осіб, одужали 7 563 особи, водночас летальних випадків зареєстровано 156.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях.
Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 894 215 осіб, з них 501 564 особи вже одужала, померли 15 154 осіб, поінформував міністр.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 91 138 випадків;
Вінницька область – 19 801 випадок;
Волинська область – 28 019 випадків;
Дніпропетровська область – 49 074 випадки;
Донецька область – 29 398 випадків;
Житомирська область – 34 073 випадки;
Закарпатська область – 26 016 випадків;
Запорізька область – 41 995 випадків;
Івано-Франківська область – 40 668 випадків;
Київська область – 48 523 випадки;
Кіровоградська область – 7 166 випадків;
Луганська область – 7 889 випадків;
Львівська область – 53 662 випадки;
Миколаївська область – 23 864 випадки;
Одеська область – 57 699 випадків;
Полтавська область – 29 121 випадок;
Рівненська область – 36 117 випадків;
Сумська область – 35 702 випадки;
Тернопільська область – 31 165 випадків;
Харківська область – 62 324 випадки;
Херсонська область – 13 972 випадки;
Хмельницька область – 34 800 випадків;
Черкаська область – 31 209 випадків;
Чернівецька область – 36 695 випадків;
Чернігівська область – 24 125 випадків.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у facebook.
"9 176 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 13 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівників", - написав глава МОЗ.
За його словами, за добу госпіталізували 2 969 осіб, одужали 7 563 особи, водночас летальних випадків зареєстровано 156.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях.
Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 894 215 осіб, з них 501 564 особи вже одужала, померли 15 154 осіб, поінформував міністр.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 91 138 випадків;
Вінницька область – 19 801 випадок;
Волинська область – 28 019 випадків;
Дніпропетровська область – 49 074 випадки;
Донецька область – 29 398 випадків;
Житомирська область – 34 073 випадки;
Закарпатська область – 26 016 випадків;
Запорізька область – 41 995 випадків;
Івано-Франківська область – 40 668 випадків;
Київська область – 48 523 випадки;
Кіровоградська область – 7 166 випадків;
Луганська область – 7 889 випадків;
Львівська область – 53 662 випадки;
Миколаївська область – 23 864 випадки;
Одеська область – 57 699 випадків;
Полтавська область – 29 121 випадок;
Рівненська область – 36 117 випадків;
Сумська область – 35 702 випадки;
Тернопільська область – 31 165 випадків;
Харківська область – 62 324 випадки;
Херсонська область – 13 972 випадки;
Хмельницька область – 34 800 випадків;
Черкаська область – 31 209 випадків;
Чернівецька область – 36 695 випадків;
Чернігівська область – 24 125 випадків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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