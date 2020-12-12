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Після 11 років реставрації у столиці офіційно відкрили Андріївську церкву. ФОТО

Після 11 років реставрації у столиці офіційно відкрили Андріївську церкву. ФОТО
У Києві у суботу, 12 грудня, після реставрації офіційно відкрили Андріївську церкву. Для відвідувачів пам’ятку відкриють з 15 грудня. Щонеділі та на свята тут відбуватимуться богослужіння, а в інші дні церква працюватиме як музей.

Про це йдеться в сюжеті Фактів.

Реставрація Андріївської церкви тривала 11 років. За цей час майстри відновили оригінальний колір стін, укріпили схил, фундаменти церкви та стилобату. Також провели реконструкцію іконостасу авторства Франческо Бартоломео Растреллі.

"Радію, що ця унікальна пам’ятка архітектури нарешті відкриває двері для відвідувачів після тривалої реставрації. Відтепер кияни та гості столиці зможуть на власні очі побачити її чудову архітектуру та живопис.

Упевнений, що наступного року матимемо ще більше таких приємних приводів для радості, адже у 2021 році розпочинаємо відновлення великої кількості пам’яток культури та архітектури України в межах Національної програми Велике будівництво. Спільними зусиллями ми зможемо відновити багато унікальних об’єктів і зберегти їх для нащадків, – зазначив Володимир Зеленський.

Після 11 років реставрації у столиці офіційно відкрили Андріївську церкву. ФОТО
Після 11 років реставрації у столиці офіційно відкрили Андріївську церкву. ФОТО

Реставрація церкви
Андріївську церкву почали реставрувати у 2015 році. Спочатку укріпили насипаний схил, якому постійно загрожував зсув грунту.

По периметру вглиб встановили палі від 18 до 24 метрів кожна. Потім відновили фасад і взялись за інтер’єр та відновлення позолоти.

Загалом на реставрацію Андріївського храму держава виділила 14 млн гривень.

Після 11 років реставрації у столиці офіційно відкрили Андріївську церкву. ФОТО
Після 11 років реставрації у столиці офіційно відкрили Андріївську церкву. ФОТО

7 листопада 2018 року тодішній президент Петро Порошенко підписав закон, яким Андріївська церква передається Вселенському патріархату в безоплатне постійне користування.


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Теги: Андріївська цекрва, реставрація, відкриття
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Коментарі 1
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