На Волині підприємець самовільно викопав ставок на земельній ділянці сина
Сьогодні, 18:47
На Волині підприємець, який без дозволів облаштував ставок на земельній ділянці сина, заплатить понад тисячу гривень штрафу.
Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть Волинські новини.
Так, користуючись земельною ділянкою сина площею 0,726 гектари у селі Ратнів Луцького району, яка призначена для ведення особистого селянського господарства, чоловік вирив на ній штучну водойму для розведення риби у червні 2018 року. Відзначимо, що цільового призначення ділянки змінено не було, до того ж, чоловік не отримував спеціального дозволу.
Внаслідок самовільного будівництва ставка обвинуваченим частина земельної ділянки без будь-яких дозвільних документів була виведена із земель сільськогосподарського обороту через втрату родючості.
У суді чоловік, який є приватним підприємцем, визнав свою вину, попросивши суворо його не карати.
Суд вирішив покарати чоловіка штрафом у розмірі 70 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1190 гривень.
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Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть Волинські новини.
Так, користуючись земельною ділянкою сина площею 0,726 гектари у селі Ратнів Луцького району, яка призначена для ведення особистого селянського господарства, чоловік вирив на ній штучну водойму для розведення риби у червні 2018 року. Відзначимо, що цільового призначення ділянки змінено не було, до того ж, чоловік не отримував спеціального дозволу.
Внаслідок самовільного будівництва ставка обвинуваченим частина земельної ділянки без будь-яких дозвільних документів була виведена із земель сільськогосподарського обороту через втрату родючості.
У суді чоловік, який є приватним підприємцем, визнав свою вину, попросивши суворо його не карати.
Суд вирішив покарати чоловіка штрафом у розмірі 70 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1190 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А став так і залишився ставом.І в дупі він мав ваші штрафи!
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