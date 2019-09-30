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На Волині підприємець самовільно викопав ставок на земельній ділянці сина

На Волині підприємець самовільно викопав ставок на земельній ділянці сина
На Волині підприємець, який без дозволів облаштував ставок на земельній ділянці сина, заплатить понад тисячу гривень штрафу.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть Волинські новини.

Так, користуючись земельною ділянкою сина площею 0,726 гектари у селі Ратнів Луцького району, яка призначена для ведення особистого селянського господарства, чоловік вирив на ній штучну водойму для розведення риби у червні 2018 року. Відзначимо, що цільового призначення ділянки змінено не було, до того ж, чоловік не отримував спеціального дозволу.

Внаслідок самовільного будівництва ставка обвинуваченим частина земельної ділянки без будь-яких дозвільних документів була виведена із земель сільськогосподарського обороту через втрату родючості.

У суді чоловік, який є приватним підприємцем, визнав свою вину, попросивши суворо його не карати.

Суд вирішив покарати чоловіка штрафом у розмірі 70 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1190 гривень.

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Теги: ставок, суд, штраф, земельна ділянка
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Коментарі 1
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А став так і залишився ставом.І в дупі він мав ваші штрафи!
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