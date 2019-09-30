На Волині підприємець самовільно викопав ставок на земельній ділянці сина





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть



Так, користуючись земельною ділянкою сина площею 0,726 гектари у селі Ратнів Луцького району, яка призначена для ведення особистого селянського господарства, чоловік вирив на ній штучну водойму для розведення риби у червні 2018 року. Відзначимо, що цільового призначення ділянки змінено не було, до того ж, чоловік не отримував спеціального дозволу.



Внаслідок самовільного будівництва ставка обвинуваченим частина земельної ділянки без будь-яких дозвільних документів була виведена із земель сільськогосподарського обороту через втрату родючості.



У суді чоловік, який є приватним підприємцем, визнав свою вину, попросивши суворо його не карати.



Суд вирішив покарати чоловіка штрафом у розмірі 70 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1190 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині підприємець, який без дозволів облаштував ставок на земельній ділянці сина, заплатить понад тисячу гривень штрафу.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть Волинські новини Так, користуючись земельною ділянкою сина площею 0,726 гектари у селі Ратнів Луцького району, яка призначена для ведення особистого селянського господарства, чоловік вирив на ній штучну водойму для розведення риби у червні 2018 року. Відзначимо, що цільового призначення ділянки змінено не було, до того ж, чоловік не отримував спеціального дозволу.Внаслідок самовільного будівництва ставка обвинуваченим частина земельної ділянки без будь-яких дозвільних документів була виведена із земель сільськогосподарського обороту через втрату родючості.У суді чоловік, який є приватним підприємцем, визнав свою вину, попросивши суворо його не карати.Суд вирішив покарати чоловіка штрафом у розмірі 70 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1190 гривень.

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