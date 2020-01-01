вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «Figli Migli» відбудеться показ дитячих талантів*

У «Figli Migli» відбудеться показ дитячих талантів*
Маленьких лучан запрошують на показ дитячих талантів на новорічному ранку 19 та 26 грудня у "Figli Migli", що в ТРЦ "ПортCity".

Про це інформує амдіністрація закладу.

Бажаєте виступити зі своїм талантом?
Вмієте співати, танцювати, розвазувати вірші, чи інше?

Тоді реєструйтесь за посиланням.

Запис на 19 грудня - до 17 грудня.
Запис на 26 грудня - до 24 грудня.

У «Figli Migli» відбудеться показ дитячих талантів*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity, Луцьк, реклама
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 14 грудня
Сьогодні, 19:15
На Волині підприємець самовільно викопав ставок на земельній ділянці сина
Сьогодні, 18:47
У «Figli Migli» відбудеться показ дитячих талантів*
Сьогодні, 18:02
Німеччина вводить жорсткий карантин уже з 16 грудня
Сьогодні, 17:25
Повідомили, як навчатимуться студенти волинського вишу після зимових канікул
Сьогодні, 16:56
Схожі новини
За найкращу новорічну фотозону у ТРЦ «ПортCity» подарують 10 тисяч* За найкращу новорічну фотозону у ТРЦ «ПортCity» подарують 10 тисяч*
10 грудень, 10:21
Знижки на розваги для малюків: щосереди у «FigliMigli» – дитячий день* Знижки на розваги для малюків: щосереди у «FigliMigli» – дитячий день*
08 грудень, 16:20
За найкращу новорічну фотозону у ТРЦ «ПортCity» подарують 10 тисяч* За найкращу новорічну фотозону у ТРЦ «ПортCity» подарують 10 тисяч*
06 грудень, 14:55
За найкращу новорічну фотозону у ТРЦ «ПортCity» подарують 10 тисяч* За найкращу новорічну фотозону у ТРЦ «ПортCity» подарують 10 тисяч*
04 грудень, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 14 грудня
Сьогодні, 19:15
 0
На Волині підприємець самовільно викопав ставок на земельній ділянці сина
Сьогодні, 18:47
 0
У «Figli Migli» відбудеться показ дитячих талантів*
Сьогодні, 18:02
 0
Німеччина вводить жорсткий карантин уже з 16 грудня
Сьогодні, 17:25
 0
Повідомили, як навчатимуться студенти волинського вишу після зимових канікул
Сьогодні, 16:56
 0
Медіа
відео
1/8