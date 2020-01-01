У «Figli Migli» відбудеться показ дитячих талантів*
Сьогодні, 18:02
Маленьких лучан запрошують на показ дитячих талантів на новорічному ранку 19 та 26 грудня у "Figli Migli", що в ТРЦ "ПортCity".
Про це інформує амдіністрація закладу.
Бажаєте виступити зі своїм талантом?
Вмієте співати, танцювати, розвазувати вірші, чи інше?
Тоді реєструйтесь за посиланням.
Запис на 19 грудня - до 17 грудня.
Запис на 26 грудня - до 24 грудня.
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Про це інформує амдіністрація закладу.
Бажаєте виступити зі своїм талантом?
Вмієте співати, танцювати, розвазувати вірші, чи інше?
Тоді реєструйтесь за посиланням.
Запис на 19 грудня - до 17 грудня.
Запис на 26 грудня - до 24 грудня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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