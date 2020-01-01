У Луцькому прикордонному загоні освятили куточок пам'яті про загиблих воїнів. ФОТО

В управлінні Луцького прикордонного загону за участі митрополитата військового духовенства в пам'ять про військовослужбовців, які загинули під час антитерористичної операції на сході нашої Батьківщини, відкрили куточок пам'яті.Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.У фоє облаштували церемоніальне місце із Дзвоном Пам’яті та стендами, на яких показані історії двох прикордонників загону, життя яких так рано обірвала війна.На стіні знаходяться портрети, на яких заслужений художник Україниувіковічивта. Хлопці у 2014 році одні з перших вибули у складі оперативно-бойової прикордонної комендатури на захист східних рубежів нашої держави. Там, на жаль, обидва загинули в липні того ж року, виконуючи бойові завдання.Митрополит Михаїл відправив панахиду за загиблими воїнами та освятив куточок пам'яті. Героїв, які загинули на сході України, вшанували хвилиною мовчання.На заході були присутні рідні Сергія Киричука та Сергія Гулюка. Вони усі ці роки живуть з відчуттям неповоротної втрати. У одного Сергія залишилося сиротами троє дітей, а в іншого без рідної та люблячої людини – молодші брат та сестра.Ветеран-прикордонник генерал-лейтенант у відставці, який також був запрошений на церемонію, зазначив, що на сучасне покоління прикордонників випала нелегка доля.«Вони з честю та гідністю виконують завдання з охорони державних рубежів, в тому числі й в зоні АТО/ООС. Загиблі хлопці були справжніми захисниками Вітчизни. В нашій пам'яті вони назавжди залишаться мужніми та вірними синами України», - додав Аркадій Семенович.