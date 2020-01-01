На Львівщині внасділок наїзду автомобіля загинув мешканець Луцького району





Про це



Так, 13 грудня біля 02:00 год. на автодорозі «Львів-Шегині», між населеними пунктами с. Шегині та с. Волиця Мостиського району, мешканець м. Самбір 2001 року народження, керуючи автомобілем Fiat Ducato, здійснив наїзд на пішохода, мешканця с. Гайове Луцького району, Волинської області 1983 року народження.



Після цього в’їхав у припаркований вантажний автомобіль марки Renault Т460.



Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм загинув на місці події.



Трьох пасажирів автомобіля Fiat Ducato каретою швидкої допомоги доставили в Мостиську ЦРЛ.



Обставини події встановлюються.

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