За останню добу від коронавірусу померли 2 волинян





Про це повідомляє



Зокрема, нові випадки інфікування виявили у:



- м. Луцьк – 81,

- м. Нововолинськ – 8,

- Володимир-Волинський район – 18,

- Горохівський район – 8,

- Іваничівський район – 6,

- Ківерцівський район – 4,

- Ковельський район – 2,

- Локачинський район – 3,

- Луцький район – 26,

- Маневицький район – 6,

- Ратнівський район – 5.



Усього станом на 13 грудня в області зареєстрували 28019 випадків.



Одужали – 20 936 (за останню добу - 220).



Летальні випадки – 467 (за останню добу – 2: місто Луцьк – 1, Рожищенський район - 1).



Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 521 особу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 167 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація Зокрема, нові випадки інфікування виявили у:- м. Луцьк – 81,- м. Нововолинськ – 8,- Володимир-Волинський район – 18,- Горохівський район – 8,- Іваничівський район – 6,- Ківерцівський район – 4,- Ковельський район – 2,- Локачинський район – 3,- Луцький район – 26,- Маневицький район – 6,- Ратнівський район – 5.Усього станом на 13 грудня в області зареєстрували 28019 випадків.Одужали – 20 936 (за останню добу - 220).Летальні випадки – 467 (за останню добу – 2: місто Луцьк – 1, Рожищенський район - 1).Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 521 особу.

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