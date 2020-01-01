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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За останню добу від коронавірусу померли 2 волинян

За останню добу від коронавірусу померли 2 волинян
За минулу добу на Волині зареєстрували 167 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.

Зокрема, нові випадки інфікування виявили у:

- м. Луцьк – 81,
- м. Нововолинськ – 8,
- Володимир-Волинський район – 18,
- Горохівський район – 8,
- Іваничівський район – 6,
- Ківерцівський район – 4,
- Ковельський район – 2,
- Локачинський район – 3,
- Луцький район – 26,
- Маневицький район – 6,
- Ратнівський район – 5.

Усього станом на 13 грудня в області зареєстрували 28019 випадків.

Одужали – 20 936 (за останню добу - 220).

Летальні випадки – 467 (за останню добу – 2: місто Луцьк – 1, Рожищенський район - 1).

Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 521 особу.

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Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба
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