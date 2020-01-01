За останню добу від коронавірусу померли 2 волинян
Сьогодні, 11:38
За минулу добу на Волині зареєстрували 167 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.
Зокрема, нові випадки інфікування виявили у:
- м. Луцьк – 81,
- м. Нововолинськ – 8,
- Володимир-Волинський район – 18,
- Горохівський район – 8,
- Іваничівський район – 6,
- Ківерцівський район – 4,
- Ковельський район – 2,
- Локачинський район – 3,
- Луцький район – 26,
- Маневицький район – 6,
- Ратнівський район – 5.
Усього станом на 13 грудня в області зареєстрували 28019 випадків.
Одужали – 20 936 (за останню добу - 220).
Летальні випадки – 467 (за останню добу – 2: місто Луцьк – 1, Рожищенський район - 1).
Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 521 особу.
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Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.
Зокрема, нові випадки інфікування виявили у:
- м. Луцьк – 81,
- м. Нововолинськ – 8,
- Володимир-Волинський район – 18,
- Горохівський район – 8,
- Іваничівський район – 6,
- Ківерцівський район – 4,
- Ковельський район – 2,
- Локачинський район – 3,
- Луцький район – 26,
- Маневицький район – 6,
- Ратнівський район – 5.
Усього станом на 13 грудня в області зареєстрували 28019 випадків.
Одужали – 20 936 (за останню добу - 220).
Летальні випадки – 467 (за останню добу – 2: місто Луцьк – 1, Рожищенський район - 1).
Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 521 особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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