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Повністю знищена дорога: перевізники відмовляються обслуговувати єдиний маршрут між селами на Волині. ВІДЕО

Повністю знищена дорога: перевізники відмовляються обслуговувати єдиний маршрут між селами на Волині. ВІДЕО
Ділянка дороги між селами Широке та Бужани, що в Горохівському районі, не ремонтувалась протягом останніх десятиліть. Це призвело до майже повного знищення дорожнього покриття.

Про це йдеться в петиції, яку зареєтрував Володимир Бурачок.

За останні кілька років ситуація стала критичною, адже через погане дорожнє покриття перевізники систематично відмовляються обслуговувати єдиний автобусний маршрут, який з'єднує навколишні села з містом Горохів та смт. Мар'янівка.

"Жителі сіл Бужани, Ржищів, Скригове та Пілгани, а це більше 2000 людей не мають стабільного транспортного сполучення з смт. Мар'янівка, що є адміністративним центром територіальної громади та містом Горохів, де значна частина людей працює та реалізовує на місцевому ринку власну продукцію.

Молодь масово виїжджає. Пенсіонери, які є найбільш соціально незахищеною верствою населення, часто не мають можливості поїхати в місто за медикаментами, оскільки не в кожного є власний транспорт", - наголошує автор петиції.



Аварійний стан дороги ставить під загрозу впровадження будь-яких реформ (медична, освітня та інші) і стримує підприємницький потенціал регіону (люди просто не можуть вивезти свій товар на ринок для реалізації, а заготівельники часто відмовляються їхати).

"Єдиний вихід із ситуації, яка склалась. бачу у капітальному ремонті цієї ділянки дороги, оскільки ямковий ремонт є в даному випадку неефективним та економічно недоцільним.

Для цього прошу виділити кошти для реконструкції даної дороги вже в наступному 2021 році", - зазначив Володимир Бурачок.

Станом на 13 грудня до кінця збору підписів залишилось 25 днів. Звернення підтримали 463 людини з необхідних 1000.

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Теги: дорога, ремонт, петиція
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