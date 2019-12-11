Повністю знищена дорога: перевізники відмовляються обслуговувати єдиний маршрут між селами на Волині. ВІДЕО





Про це йдеться в Володимир Бурачок.



За останні кілька років ситуація стала критичною, адже через погане дорожнє покриття перевізники систематично відмовляються обслуговувати єдиний автобусний маршрут, який з'єднує навколишні села з містом Горохів та смт. Мар'янівка.



"Жителі сіл Бужани, Ржищів, Скригове та Пілгани, а це більше 2000 людей не мають стабільного транспортного сполучення з смт. Мар'янівка, що є адміністративним центром територіальної громади та містом Горохів, де значна частина людей працює та реалізовує на місцевому ринку власну продукцію.



Молодь масово виїжджає. Пенсіонери, які є найбільш соціально незахищеною верствою населення, часто не мають можливості поїхати в місто за медикаментами, оскільки не в кожного є власний транспорт", - наголошує автор петиції.







Аварійний стан дороги ставить під загрозу впровадження будь-яких реформ (медична, освітня та інші) і стримує підприємницький потенціал регіону (люди просто не можуть вивезти свій товар на ринок для реалізації, а заготівельники часто відмовляються їхати).



"Єдиний вихід із ситуації, яка склалась. бачу у капітальному ремонті цієї ділянки дороги, оскільки ямковий ремонт є в даному випадку неефективним та економічно недоцільним.



Для цього прошу виділити кошти для реконструкції даної дороги вже в наступному 2021 році", - зазначив Володимир Бурачок.



Станом на 13 грудня до кінця збору підписів залишилось 25 днів. Звернення підтримали 463 людини з необхідних 1000.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ділянка дороги між селами Широке та Бужани, що в Горохівському районі, не ремонтувалась протягом останніх десятиліть. Це призвело до майже повного знищення дорожнього покриття.Про це йдеться в петиції , яку зареєтрувавЗа останні кілька років ситуація стала критичною, адже через погане дорожнє покриття перевізники систематично відмовляються обслуговувати єдиний автобусний маршрут, який з'єднує навколишні села з містом Горохів та смт. Мар'янівка."Жителі сіл Бужани, Ржищів, Скригове та Пілгани, а це більше 2000 людей не мають стабільного транспортного сполучення з смт. Мар'янівка, що є адміністративним центром територіальної громади та містом Горохів, де значна частина людей працює та реалізовує на місцевому ринку власну продукцію.Молодь масово виїжджає. Пенсіонери, які є найбільш соціально незахищеною верствою населення, часто не мають можливості поїхати в місто за медикаментами, оскільки не в кожного є власний транспорт", - наголошує автор петиції.Аварійний стан дороги ставить під загрозу впровадження будь-яких реформ (медична, освітня та інші) і стримує підприємницький потенціал регіону (люди просто не можуть вивезти свій товар на ринок для реалізації, а заготівельники часто відмовляються їхати)."Єдиний вихід із ситуації, яка склалась. бачу у капітальному ремонті цієї ділянки дороги, оскільки ямковий ремонт є в даному випадку неефективним та економічно недоцільним.Для цього прошу виділити кошти для реконструкції даної дороги вже в наступному 2021 році", - зазначив Володимир Бурачок.Станом на 13 грудня до кінця збору підписів залишилось 25 днів. Звернення підтримали 463 людини з необхідних 1000.

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