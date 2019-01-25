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У Луцьку водій маршрутки пропонував поліцейським хабар, аби не склали протокол за переповнену маршрутку

У Луцьку водій маршрутки пропонував поліцейським хабар, аби не склали протокол за переповнену маршрутку
В обласному центрі Волині судили водія маршрутки №32 за дачу хабара патрульним, оскільки ті зупинили маршрутку, коли там було більше пасажирів, ніж це передбачено карантинними нормами.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".

Так, 7 вересня у селі Липини на вулиці Шевченка патрульні зупинили маршрутку №32, в якій було більше пасажирів, ніж це передбачено технічною характеристикою місць для сидіння відповідно до постанов Кабінету Міністрів України

Проте водій маршрутки хотів відкупитися від правоохоронців, аби ті не складали на нього протокол про адміністративне правопорушення за статтею 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей).

Будучи неодноразово попередженим про кримінальну відповідальність за дачу хабара, він дав патрульним 400 гривень.

Під час досудового розслідування прокурор та водій уклали угоду про визнання винуватості, яку суд затвердив.

За рішенням суду правопорушники призначили покарання у виді штрафу 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень.

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Теги: маршрутка, водій, поліція, протокол
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