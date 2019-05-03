У Луцьку курсуватимуть ще три великі екологічні автобуси. ФОТО
Сьогодні, 15:46
Ще 3 комфортні, сучасні, екологічні автобуси, які придбало підприємство «Санрайз» вийдуть на маршрути уже в вівторок, 15 грудня.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"В січні місто отримає наступну партію нових тролейбусів в кількості 6 штук, які будуть спрямовані на найбільш проблемні маршрути", - зазначив мер.
Нагадаємо, що з 1 грудня на луцьких дорогах курсує два еко-автобуси MAN А21 Lion’s City.
Автобуси відповідають стандарту Євро-5 та оснащені газовими двигунами, більше того – пристосовані для перевезення пасажирів з особливими потребами, мають низьку підлогу для зручного користування.
До слова, один такий MAN заміняє два «Богдани» і розрахований для перевезення 80-ти пасажирів, «сидячих» місць – 42.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"В січні місто отримає наступну партію нових тролейбусів в кількості 6 штук, які будуть спрямовані на найбільш проблемні маршрути", - зазначив мер.
Нагадаємо, що з 1 грудня на луцьких дорогах курсує два еко-автобуси MAN А21 Lion’s City.
Автобуси відповідають стандарту Євро-5 та оснащені газовими двигунами, більше того – пристосовані для перевезення пасажирів з особливими потребами, мають низьку підлогу для зручного користування.
До слова, один такий MAN заміняє два «Богдани» і розрахований для перевезення 80-ти пасажирів, «сидячих» місць – 42.
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Коментарі 1
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