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У Луцьку курсуватимуть ще три великі екологічні автобуси. ФОТО

У Луцьку курсуватимуть ще три великі екологічні автобуси. ФОТО
Ще 3 комфортні, сучасні, екологічні автобуси, які придбало підприємство «Санрайз» вийдуть на маршрути уже в вівторок, 15 грудня.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"В січні місто отримає наступну партію нових тролейбусів в кількості 6 штук, які будуть спрямовані на найбільш проблемні маршрути", - зазначив мер.

Нагадаємо, що з 1 грудня на луцьких дорогах курсує два еко-автобуси MAN А21 Lion’s City.

У Луцьку курсуватимуть ще три великі екологічні автобуси. ФОТО

Автобуси відповідають стандарту Євро-5 та оснащені газовими двигунами, більше того – пристосовані для перевезення пасажирів з особливими потребами, мають низьку підлогу для зручного користування.

До слова, один такий MAN заміняє два «Богдани» і розрахований для перевезення 80-ти пасажирів, «сидячих» місць – 42.

У Луцьку курсуватимуть ще три великі екологічні автобуси. ФОТО


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Теги: автобус, маршрутка, дорога
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