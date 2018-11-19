На межі Волинської та Львівської областей два митрополита освятили храм. ФОТО
Сьогодні, 20:30
Літургію на кордоні двох областей звершили у співслужінні духовенство двох єпархій.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомив о. Андрій Сидор.
«На кордоні Волинської та Львівської областей, біля хутора Черуковатиця відбулося освячення храму на честь Покрови Божої Матері.
Божественну Літургію звершили Митрополит Львівський і Сокальський Димитрій та Митрополит Луцький і Волинський Михаїл у співслужінні духовенства двох єпархій», - написав о. Андрій Сидор.
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Про це на своїй сторінці у facebook повідомив о. Андрій Сидор.
«На кордоні Волинської та Львівської областей, біля хутора Черуковатиця відбулося освячення храму на честь Покрови Божої Матері.
Божественну Літургію звершили Митрополит Львівський і Сокальський Димитрій та Митрополит Луцький і Волинський Михаїл у співслужінні духовенства двох єпархій», - написав о. Андрій Сидор.
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