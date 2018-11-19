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На межі Волинської та Львівської областей два митрополита освятили храм. ФОТО

На межі Волинської та Львівської областей два митрополита освятили храм. ФОТО
Літургію на кордоні двох областей звершили у співслужінні духовенство двох єпархій.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомив о. Андрій Сидор.

«На кордоні Волинської та Львівської областей, біля хутора Черуковатиця відбулося освячення храму на честь Покрови Божої Матері.

Божественну Літургію звершили Митрополит Львівський і Сокальський Димитрій та Митрополит Луцький і Волинський Михаїл у співслужінні духовенства двох єпархій», - написав о. Андрій Сидор.


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Теги: храм, освячення, Михаїл, Дмитрій
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