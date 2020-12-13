В українській армії за добу – 108 випадків COVID-19
Сьогодні, 16:20
Станом на ранок 13 грудня в Збройних силах України зареєстрували 3263 хворих на COVID-19, за останню добу виявили 108 нових випадків.
Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.
Станом на 10.00 13 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 3263 особи.
Всього за час пандемії одужали — 8820 осіб, летальних випадків — 32. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 492 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 58 осіб.
За минулу добу зареєстрували 108 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
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Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.
Станом на 10.00 13 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 3263 особи.
Всього за час пандемії одужали — 8820 осіб, летальних випадків — 32. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 492 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 58 осіб.
За минулу добу зареєстрували 108 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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