В українській армії за добу – 108 випадків COVID-19





Про це повідомляє



Станом на 10.00 13 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 3263 особи.



Всього за час пандемії одужали — 8820 осіб, летальних випадків — 32. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 492 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 58 осіб.



За минулу добу зареєстрували 108 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

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