вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В українській армії за добу – 108 випадків COVID-19

В українській армії за добу – 108 випадків COVID-19
Станом на ранок 13 грудня в Збройних силах України зареєстрували 3263 хворих на COVID-19, за останню добу виявили 108 нових випадків.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Станом на 10.00 13 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 3263 особи.

Всього за час пандемії одужали — 8820 осіб, летальних випадків — 32. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 492 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 58 осіб.

За минулу добу зареєстрували 108 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЗСУ, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
За останню добу від коронавірусу померли 2 волинян
Сьогодні, 11:38
В Україні – менше 10 тисяч нових випадків коронавірусу за добу
Сьогодні, 09:11
Одна смерть і 315 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
12 грудень, 10:43
Ранок 12 грудня: повідомили коронавірусну статистику за останню добу в Україні
12 грудень, 09:14
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В українській армії за добу – 108 випадків COVID-19
Сьогодні, 16:20
У Луцьку курсуватимуть ще три великі екологічні автобуси. ФОТО
Сьогодні, 15:46
У Луцьку водій маршрутки пропонував поліцейським хабар, аби не склали протокол за переповнену маршрутку
Сьогодні, 15:12
На початку тижня Україну «накриє» льодяний дощ та мокрий сніг
Сьогодні, 14:50
Більше 4 мільйонів гривень скерують на дрібний ремонт доріг у Луцькому районі
Сьогодні, 14:29
Схожі новини
264 випадки COVID-19 виявили у ЗСУ за добу 264 випадки COVID-19 виявили у ЗСУ за добу
22 листопад, 02:15
В українській армії – 141 новий випадок COVID-19 В українській армії – 141 новий випадок COVID-19
17 жовтень, 12:42
В українській армії за добу – 71 випадок коронавірусу В українській армії за добу – 71 випадок коронавірусу
14 жовтень, 22:26
Від коронавірусу помер український військовий Від коронавірусу помер український військовий
19 червень, 12:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В українській армії за добу – 108 випадків COVID-19
Сьогодні, 16:20
 0
У Луцьку курсуватимуть ще три великі екологічні автобуси. ФОТО
Сьогодні, 15:46
 0
У Луцьку водій маршрутки пропонував поліцейським хабар, аби не склали протокол за переповнену маршрутку
Сьогодні, 15:12
 0
На початку тижня Україну «накриє» льодяний дощ та мокрий сніг
Сьогодні, 14:50
 0
Більше 4 мільйонів гривень скерують на дрібний ремонт доріг у Луцькому районі
Сьогодні, 14:29
 0
Медіа
відео
1/8