Повідомили, як навчатимуться студенти волинського вишу після зимових канікул





Про це кореспондентам Марія Козак.



У четвер, 11 грудня відбулись збори трудового колективу ВНУ, на яких ректор Анатолій Цьось звітував та підвів підсумки роботи університету та повідомив найближчі плани.



Цього року на базі ВНУ почали навчатись студенти-медики. Вдалося закінчити вкрай важливу місію – зібрали перше повне зібрання творів Лесі Українки.



Більше тисячі випускників шкіл вибирають пріоритетним ВНУ, а рейтинг університету значно підвищився.



Сесію проводитимуть дистанційно, адже є інформація про впровадження жорстких карантинних заходів із 8 по 24 січня. На другий семестр студенти повернуться вже 16 лютого.



Зазначили, що перші три тижні заняття будуть проходити суто лекційно, і адміністрація сподівається на поліпшення епідеміологічного стану до початку затребуваних практичних занять в авдиторіях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перші три тижні після виходу з канікул студенти Волинського національного університету ім. Лесі Українки слухатимуть лише лекції дистанційно.Про це кореспондентам студентського інформпорталу "Нівроку" розповіла студентка 2 курсу, членкиня трудового колективу ВНУУ четвер, 11 грудня відбулись збори трудового колективу ВНУ, на яких ректорзвітував та підвів підсумки роботи університету та повідомив найближчі плани.Цього року на базі ВНУ почали навчатись студенти-медики. Вдалося закінчити вкрай важливу місію – зібрали перше повне зібрання творів Лесі Українки.Більше тисячі випускників шкіл вибирають пріоритетним ВНУ, а рейтинг університету значно підвищився.Сесію проводитимуть дистанційно, адже є інформація про впровадження жорстких карантинних заходів із 8 по 24 січня. На другий семестр студенти повернуться вже 16 лютого.Зазначили, що перші три тижні заняття будуть проходити суто лекційно, і адміністрація сподівається на поліпшення епідеміологічного стану до початку затребуваних практичних занять в авдиторіях.

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