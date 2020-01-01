Повідомили, як навчатимуться студенти волинського вишу після зимових канікул
Сьогодні, 16:56
Перші три тижні після виходу з канікул студенти Волинського національного університету ім. Лесі Українки слухатимуть лише лекції дистанційно.
Про це кореспондентам студентського інформпорталу "Нівроку" розповіла студентка 2 курсу, членкиня трудового колективу ВНУ Марія Козак.
У четвер, 11 грудня відбулись збори трудового колективу ВНУ, на яких ректор Анатолій Цьось звітував та підвів підсумки роботи університету та повідомив найближчі плани.
Цього року на базі ВНУ почали навчатись студенти-медики. Вдалося закінчити вкрай важливу місію – зібрали перше повне зібрання творів Лесі Українки.
Більше тисячі випускників шкіл вибирають пріоритетним ВНУ, а рейтинг університету значно підвищився.
Сесію проводитимуть дистанційно, адже є інформація про впровадження жорстких карантинних заходів із 8 по 24 січня. На другий семестр студенти повернуться вже 16 лютого.
Зазначили, що перші три тижні заняття будуть проходити суто лекційно, і адміністрація сподівається на поліпшення епідеміологічного стану до початку затребуваних практичних занять в авдиторіях.
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Про це кореспондентам студентського інформпорталу "Нівроку" розповіла студентка 2 курсу, членкиня трудового колективу ВНУ Марія Козак.
У четвер, 11 грудня відбулись збори трудового колективу ВНУ, на яких ректор Анатолій Цьось звітував та підвів підсумки роботи університету та повідомив найближчі плани.
Цього року на базі ВНУ почали навчатись студенти-медики. Вдалося закінчити вкрай важливу місію – зібрали перше повне зібрання творів Лесі Українки.
Більше тисячі випускників шкіл вибирають пріоритетним ВНУ, а рейтинг університету значно підвищився.
Сесію проводитимуть дистанційно, адже є інформація про впровадження жорстких карантинних заходів із 8 по 24 січня. На другий семестр студенти повернуться вже 16 лютого.
Зазначили, що перші три тижні заняття будуть проходити суто лекційно, і адміністрація сподівається на поліпшення епідеміологічного стану до початку затребуваних практичних занять в авдиторіях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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