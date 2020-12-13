Новорічний локдаун в Україні можуть перенести на лютий, – Степанов





Про це в одному з інтерв’ю заявив очільник МОЗ Максим Степанов, пишуть



Головним чинником для введення посилених карантинних заходів залишається динаміка зростання захворюваності на коронавірус.

Карантин посилять раніше обіцяних термінів, якщо кількість хворих за добу складатиме від 32 до 35 тис.



Максим Степанов підкреслив, що той формат локдауну, який запропонував Кабміном, відрізняється від європейського комплексу карантинних заходів.



"Наприклад, у Франції ти не міг вийти з дому, не заповнивши форму. Комендантська година, максимум 1 км від будинку — це так, це локдаун. У нас же є певні сектори економіки, які закриваються, більш того, з ініціативи президента виділяються грошові компенсації", – зауважив міністр.



На думку Максима Степанова, період з 1 до 7 січня в Україні схожий на “природний локдаун”, оскільки всі залишаються вдома, проводячи час у родинному колі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новорічний локдаун в Україні можуть перенести на лютий 2021 року.Про це в одному з інтерв’ю заявив очільник МОЗ, пишуть Факти Головним чинником для введення посилених карантинних заходів залишається динаміка зростання захворюваності на коронавірус.Карантин посилять раніше обіцяних термінів, якщо кількість хворих за добу складатиме від 32 до 35 тис.Максим Степанов підкреслив, що той формат локдауну, який запропонував Кабміном, відрізняється від європейського комплексу карантинних заходів."Наприклад, у Франції ти не міг вийти з дому, не заповнивши форму. Комендантська година, максимум 1 км від будинку — це так, це локдаун. У нас же є певні сектори економіки, які закриваються, більш того, з ініціативи президента виділяються грошові компенсації", – зауважив міністр.На думку Максима Степанова, період з 1 до 7 січня в Україні схожий на “природний локдаун”, оскільки всі залишаються вдома, проводячи час у родинному колі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію