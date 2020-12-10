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У ресторанах у новорічну ніч заборонено проводити святкові вечірки, – Ляшко

У ресторанах у новорічну ніч заборонено проводити святкові вечірки, – Ляшко
У ресторанах у новорічну ніч заборонено проводити святкові вечірки.

Про це в ефірі Громадського радіо заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

За його словами, додатково до тих помаранчевих обмежень, які діяли й продовжують діяти, уряд ухвалив рішення про оновлення правил роботи церков, театрів, кінотеатрів, музеїв.

«Також заборонене проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів у закладах громадського харчування», – сказав він.

Ляшко додав, що до 8 січня музеї, кінотеатри, церкви, театри, концертні зали мають працювати з певними обмеженнями.

«Ресторани та заклади громадського харчування працюють до 23 години, але є умова: до 22 повинно відбутись замовлення і розрахунок. Касові апарати не повинні працювати після 22 години вечора. Також у школах і дитячих садочках дозволено проводити новорічні ялинки, але тільки в межах однієї групи або одного класу».

Ляшко наголосив, що після 8 січня все це забороняється і почнуть діяти зовсім інші умови. Школи не працюватимуть – лише дистанційно або канікули. Студенти також на дистанційному навчанні або канікулах. Дитячі садочки продовать працювати.

За його словами, всі ці заходи запроваджуються, щоб уникнути колапсу системи охорони здоров’я через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів запроваджує посилені карантинні обмеження в Україні з 8 по 24 січня.

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Теги: Ляшко, корпоратив, ресторан, заборона, карантин
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