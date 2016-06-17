У Луцьку судили чоловіка, який напав з ножем на таксиста





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть



Так, 12 липня 2017 року на проїжджій частині провулку Черешневий у селі Княгининок обвинувачений з ножем без причини напав на чоловіка. При цьому він порізав йому щоку та наніс удар ножем в тім'яну ділянку голови, а також у грудні клітку. Крім того, злочинець наносив потерпілому удари руками по тулубу, душив за шию та вкусив його за пальці руки.



Коли ж постраждалий вирвався та кинувся втікати, злочинець сів в автомобіль потерпілого «Опель Вектра», аби його переслідувати. На щастя, отримані тілесні ушкодження не стали смертельними для потерпілого.



У суді обвинувачений визнав свою вину. Він зазначив, що наміру вбивати потерпілого не мав, однак злочинець не зміг пояснити причину своєї агресивної поведінки, лише спирався на погане самопочуття. Чоловік повністю відшкодував шкоду потерпілому та просив суворо його не карати.



Натомість потерпілий розповів у суді, що працював таксистом. У день злочину він привіз обвинуваченого під його будинок у селі Княгининок. Той сказав, що піде візьме гроші, аби розрахуватися. Однак, повернувшись, клієнт почав наносити йому удари ножем, спочатку наніс удар в область щоки, а коли виходив з автомобіля то наніс ще удар в спину.



Після цього вони обоє відійшли від автомобіля на проїжджу частину та почали битися, в той час їх побачив сусід, тож конфлікт припинився. З його слів, обвинувачений пропонував піти до нього, щоб помитися та привести себе в порядок, однак він відмовився. Згодом потерпілий сів в автомобіль, зателефонував батьку та повідомив, про те, що трапилось, сказавши, що приїде до «Пакко» на вулиці Ковельській, аби йому викликали швидку.



Потерпілий ствердив що загрози його життю не було, також під час нанесення тілесних ушкоджень обвинуваченим жодних погроз вбивством не було, той наносив йому хаотичні удари. Окрім того, потерпілий вказав, що обвинувачений незаконно заволодів його транспортним засобом. Чоловік не наполягав на суворій мірі покарання, пов`язаній з позбавленням волі, адже йому повністю відшкодували збитки.



Врахувавши всі обставини справи, суд призначив злочинцю покарання у виді п’яти років позбавлення волі, змінивши на три роки умовного.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин, який у 2017 році ледь не вбив таксиста у селі Княгининок біля Луцька, відбувся умовним покаранням.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть Волинські новини Так, 12 липня 2017 року на проїжджій частині провулку Черешневий у селі Княгининок обвинувачений з ножем без причини напав на чоловіка. При цьому він порізав йому щоку та наніс удар ножем в тім'яну ділянку голови, а також у грудні клітку. Крім того, злочинець наносив потерпілому удари руками по тулубу, душив за шию та вкусив його за пальці руки.Коли ж постраждалий вирвався та кинувся втікати, злочинець сів в автомобіль потерпілого «Опель Вектра», аби його переслідувати. На щастя, отримані тілесні ушкодження не стали смертельними для потерпілого.У суді обвинувачений визнав свою вину. Він зазначив, що наміру вбивати потерпілого не мав, однак злочинець не зміг пояснити причину своєї агресивної поведінки, лише спирався на погане самопочуття. Чоловік повністю відшкодував шкоду потерпілому та просив суворо його не карати.Натомість потерпілий розповів у суді, що працював таксистом. У день злочину він привіз обвинуваченого під його будинок у селі Княгининок. Той сказав, що піде візьме гроші, аби розрахуватися. Однак, повернувшись, клієнт почав наносити йому удари ножем, спочатку наніс удар в область щоки, а коли виходив з автомобіля то наніс ще удар в спину.Після цього вони обоє відійшли від автомобіля на проїжджу частину та почали битися, в той час їх побачив сусід, тож конфлікт припинився. З його слів, обвинувачений пропонував піти до нього, щоб помитися та привести себе в порядок, однак він відмовився. Згодом потерпілий сів в автомобіль, зателефонував батьку та повідомив, про те, що трапилось, сказавши, що приїде до «Пакко» на вулиці Ковельській, аби йому викликали швидку.Потерпілий ствердив що загрози його життю не було, також під час нанесення тілесних ушкоджень обвинуваченим жодних погроз вбивством не було, той наносив йому хаотичні удари. Окрім того, потерпілий вказав, що обвинувачений незаконно заволодів його транспортним засобом. Чоловік не наполягав на суворій мірі покарання, пов`язаній з позбавленням волі, адже йому повністю відшкодували збитки.Врахувавши всі обставини справи, суд призначив злочинцю покарання у виді п’яти років позбавлення волі, змінивши на три роки умовного.

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