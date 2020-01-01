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14 грудня на Волині: гортаючи календар

14 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує народний артист України Анатолій Романюк (на фото).

Цього ж дня народилися волонтерка Наталія Чуль та ексголова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Наумів та Данилів - та бажає міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.

14 грудня в Україні – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Крім того, у цей день вшановується пам'ять святого пророка Наума. У народі цього святого називали Грамотником, оскільки в цей день в давні часи (з 1 грудня за старим стилем) починали вчити дітей грамоті.

На Волині 14 грудня 2007 року заклали перший камінь під будівництво заводу харчових продуктів ВАТ «Волиньхолдінг», що належить корпорації Nestle, на території Смолигівської сільської ради Луцького району.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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