Один із найстаріших на Волині: відома співачка передала культурно-мистецькому центру рояль
Сьогодні, 08:24
У картинній галереї культурно-мистецького центру "Красне" зберігають один із найстаріших роялів Волині. Інструменту майже півтора століття.
Про це Суспільному розповіла його власниця, співачка Алла Опейда.
Рояль їй колись подарували батьки. На ньому жінка грає з п'яти років. Каже: тоді й не здогадувалася про багату історію інструменту.
Щоб дізнатись походження роялю Алла Опейда звернулася до фахівців з антикварних речей з митної служби.
"Вони мені віднайшли, що цей рояль датується 1878 роком і був такий майстер Антоніо Гофер саме у Варшаві. В музеї у Варшаві в Національному музеї декілька екземплярів суто такого роялю", - розповіла співачка.
Інструмент виготовлений з червоного дерева, має різьблення та інкрустацію із каміння.
Майже 50 років рояль стояв у Алли Опейди вдома. Нещодавно, каже вона, із відкриттям у культурно-мистецького центру "Красне" співачка перевезла старовинний інструмент туди.
"Приємно, що такий рояль зберігся. Це однострунка. Він розстроєний. На ньому грати неможливо. Але тут він є окрасою цієї картинної галереї", - каже власниця роялю.
Викладач фортепіано та органу Волинського коледжу культури і мистецтв імені Стравінського Петро Сухотський розповів Суспільному, що рояль Алли Опейди - один із найстаріших в області. Старший за нього інструмент зберігають у садибі Лесі Українки в Колодяжному. Інструмент був виготовлений у 1860 році.
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Про це Суспільному розповіла його власниця, співачка Алла Опейда.
Рояль їй колись подарували батьки. На ньому жінка грає з п'яти років. Каже: тоді й не здогадувалася про багату історію інструменту.
Щоб дізнатись походження роялю Алла Опейда звернулася до фахівців з антикварних речей з митної служби.
"Вони мені віднайшли, що цей рояль датується 1878 роком і був такий майстер Антоніо Гофер саме у Варшаві. В музеї у Варшаві в Національному музеї декілька екземплярів суто такого роялю", - розповіла співачка.
Інструмент виготовлений з червоного дерева, має різьблення та інкрустацію із каміння.
Майже 50 років рояль стояв у Алли Опейди вдома. Нещодавно, каже вона, із відкриттям у культурно-мистецького центру "Красне" співачка перевезла старовинний інструмент туди.
"Приємно, що такий рояль зберігся. Це однострунка. Він розстроєний. На ньому грати неможливо. Але тут він є окрасою цієї картинної галереї", - каже власниця роялю.
Викладач фортепіано та органу Волинського коледжу культури і мистецтв імені Стравінського Петро Сухотський розповів Суспільному, що рояль Алли Опейди - один із найстаріших в області. Старший за нього інструмент зберігають у садибі Лесі Українки в Колодяжному. Інструмент був виготовлений у 1860 році.
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