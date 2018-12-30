Один із найстаріших на Волині: відома співачка передала культурно-мистецькому центру рояль





Про це Алла Опейда.



Рояль їй колись подарували батьки. На ньому жінка грає з п'яти років. Каже: тоді й не здогадувалася про багату історію інструменту.



Щоб дізнатись походження роялю Алла Опейда звернулася до фахівців з антикварних речей з митної служби.



"Вони мені віднайшли, що цей рояль датується 1878 роком і був такий майстер Антоніо Гофер саме у Варшаві. В музеї у Варшаві в Національному музеї декілька екземплярів суто такого роялю", - розповіла співачка.



Інструмент виготовлений з червоного дерева, має різьблення та інкрустацію із каміння.



Майже 50 років рояль стояв у Алли Опейди вдома. Нещодавно, каже вона, із відкриттям у культурно-мистецького центру "Красне" співачка перевезла старовинний інструмент туди.



"Приємно, що такий рояль зберігся. Це однострунка. Він розстроєний. На ньому грати неможливо. Але тут він є окрасою цієї картинної галереї", - каже власниця роялю.



Викладач фортепіано та органу Волинського коледжу культури і мистецтв імені Стравінського Петро Сухотський розповів Суспільному, що рояль Алли Опейди - один із найстаріших в області. Старший за нього інструмент зберігають у садибі Лесі Українки в Колодяжному. Інструмент був виготовлений у 1860 році.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У картинній галереї культурно-мистецького центру "Красне" зберігають один із найстаріших роялів Волині. Інструменту майже півтора століття.Про це Суспільному розповіла його власниця, співачкаРояль їй колись подарували батьки. На ньому жінка грає з п'яти років. Каже: тоді й не здогадувалася про багату історію інструменту.Щоб дізнатись походження роялю Алла Опейда звернулася до фахівців з антикварних речей з митної служби."Вони мені віднайшли, що цей рояль датується 1878 роком і був такий майстер Антоніо Гофер саме у Варшаві. В музеї у Варшаві в Національному музеї декілька екземплярів суто такого роялю", - розповіла співачка.Інструмент виготовлений з червоного дерева, має різьблення та інкрустацію із каміння.Майже 50 років рояль стояв у Алли Опейди вдома. Нещодавно, каже вона, із відкриттям у культурно-мистецького центру "Красне" співачка перевезла старовинний інструмент туди."Приємно, що такий рояль зберігся. Це однострунка. Він розстроєний. На ньому грати неможливо. Але тут він є окрасою цієї картинної галереї", - каже власниця роялю.Викладач фортепіано та органу Волинського коледжу культури і мистецтв імені Стравінськогорозповів Суспільному, що рояль Алли Опейди - один із найстаріших в області. Старший за нього інструмент зберігають у садибі Лесі Українки в Колодяжному. Інструмент був виготовлений у 1860 році.

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