За крадіжку двох автомобілів волинянин відсидить 8 років
Сьогодні, 04:27
Раніше судимий чоловік, який у Луцьку вкрав два автомобілі – Mercedes та Mitsubishi, потрапив за ґрати на вісім років.
Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Пише ІА Волинські новини.
Так, у 2017 році раніше судимий злочинець здійснив дві крадіжки автомобілів. 22 вересня він викрав бус Merсedes-Benz 614 з паркувального майданчика біля ринку «Пасаж» на вулиці Карпенка-Карого. Вкрадене авто злодій залишив на перехресті доріг, що неподалік дитячого табору «Ровесник» в Заборолі.
Ще одну крадіжку він здійснив рівно через місяць, вкравши з території «Мостозагін №60» ВАТ «Мостобуд» Mitsubishi Pajero. Автомобіль йому передали для ремонту, однак він виїхав ним з території підприємства та скоїв ДТП у селі Всеволодівка Луцького району.
Крадій у суді свою вину не визнав, відкинувши усі звинувачення. Незважаючи на це, його винуватість була доведена доказами.
Врахувавши всі обставини справи, суд призначив злочинцю покарання у виді восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Пише ІА Волинські новини.
Так, у 2017 році раніше судимий злочинець здійснив дві крадіжки автомобілів. 22 вересня він викрав бус Merсedes-Benz 614 з паркувального майданчика біля ринку «Пасаж» на вулиці Карпенка-Карого. Вкрадене авто злодій залишив на перехресті доріг, що неподалік дитячого табору «Ровесник» в Заборолі.
Ще одну крадіжку він здійснив рівно через місяць, вкравши з території «Мостозагін №60» ВАТ «Мостобуд» Mitsubishi Pajero. Автомобіль йому передали для ремонту, однак він виїхав ним з території підприємства та скоїв ДТП у селі Всеволодівка Луцького району.
Крадій у суді свою вину не визнав, відкинувши усі звинувачення. Незважаючи на це, його винуватість була доведена доказами.
Врахувавши всі обставини справи, суд призначив злочинцю покарання у виді восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
За крадіжку двох автомобілів волинянин відсидить 8 років
Сьогодні, 04:27
У Луцьку викрили жінку, яка вдома продає сурогат. ФОТО
Сьогодні, 02:34
Стріляли з мінометів та гранатометів: окупанти на Донбасі п’ять разів порушили «тишу»
Сьогодні, 00:36