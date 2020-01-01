За крадіжку двох автомобілів волинянин відсидить 8 років





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Пише



Так, у 2017 році раніше судимий злочинець здійснив дві крадіжки автомобілів. 22 вересня він викрав бус Merсedes-Benz 614 з паркувального майданчика біля ринку «Пасаж» на вулиці Карпенка-Карого. Вкрадене авто злодій залишив на перехресті доріг, що неподалік дитячого табору «Ровесник» в Заборолі.



Ще одну крадіжку він здійснив рівно через місяць, вкравши з території «Мостозагін №60» ВАТ «Мостобуд» Mitsubishi Pajero. Автомобіль йому передали для ремонту, однак він виїхав ним з території підприємства та скоїв ДТП у селі Всеволодівка Луцького району.



Крадій у суді свою вину не визнав, відкинувши усі звинувачення. Незважаючи на це, його винуватість була доведена доказами.



Врахувавши всі обставини справи, суд призначив злочинцю покарання у виді восьми років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Раніше судимий чоловік, який у Луцьку вкрав два автомобілі – Mercedes та Mitsubishi, потрапив за ґрати на вісім років.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Пише ІА Волинські новини Так, у 2017 році раніше судимий злочинець здійснив дві крадіжки автомобілів. 22 вересня він викрав бус Merсedes-Benz 614 з паркувального майданчика біля ринку «Пасаж» на вулиці Карпенка-Карого. Вкрадене авто злодій залишив на перехресті доріг, що неподалік дитячого табору «Ровесник» в Заборолі.Ще одну крадіжку він здійснив рівно через місяць, вкравши з території «Мостозагін №60» ВАТ «Мостобуд» Mitsubishi Pajero. Автомобіль йому передали для ремонту, однак він виїхав ним з території підприємства та скоїв ДТП у селі Всеволодівка Луцького району.Крадій у суді свою вину не визнав, відкинувши усі звинувачення. Незважаючи на це, його винуватість була доведена доказами.Врахувавши всі обставини справи, суд призначив злочинцю покарання у виді восьми років позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію