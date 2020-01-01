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За крадіжку двох автомобілів волинянин відсидить 8 років

За крадіжку двох автомобілів волинянин відсидить 8 років
Раніше судимий чоловік, який у Луцьку вкрав два автомобілі – Mercedes та Mitsubishi, потрапив за ґрати на вісім років.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Пише ІА Волинські новини.

Так, у 2017 році раніше судимий злочинець здійснив дві крадіжки автомобілів. 22 вересня він викрав бус Merсedes-Benz 614 з паркувального майданчика біля ринку «Пасаж» на вулиці Карпенка-Карого. Вкрадене авто злодій залишив на перехресті доріг, що неподалік дитячого табору «Ровесник» в Заборолі.

Ще одну крадіжку він здійснив рівно через місяць, вкравши з території «Мостозагін №60» ВАТ «Мостобуд» Mitsubishi Pajero. Автомобіль йому передали для ремонту, однак він виїхав ним з території підприємства та скоїв ДТП у селі Всеволодівка Луцького району.

Крадій у суді свою вину не визнав, відкинувши усі звинувачення. Незважаючи на це, його винуватість була доведена доказами.

Врахувавши всі обставини справи, суд призначив злочинцю покарання у виді восьми років позбавлення волі.


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Теги: тюрма, автомобіль, крадіжка, вирок
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