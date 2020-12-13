У Чернівцях з вікна п’ятого поверху випала 10-річна дитина





Жахливий інцидент стався на вулиці Кармелюка, 2, повідомляють



Наразі відомо, що дитину госпіталізували до міської дитячої лікарні з численними травмами.



"Хлопчик зазнав відкритого перелому кісток лівого передпліччя, кататравму та закриту травму органів черевної порожнини", – повідомила речниця поліції області Діана Козлова.



Як так сталося, що дитина випала з вікна, та де в той час були батьки, наразі встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернівцях ввечері 13 грудня з вікна п’ятиповерхівки випав хлопчик віком 10 років.Жахливий інцидент стався на вулиці Кармелюка, 2, повідомляють Факти Наразі відомо, що дитину госпіталізували до міської дитячої лікарні з численними травмами."Хлопчик зазнав відкритого перелому кісток лівого передпліччя, кататравму та закриту травму органів черевної порожнини", – повідомила речниця поліції областіЯк так сталося, що дитина випала з вікна, та де в той час були батьки, наразі встановлюється.

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