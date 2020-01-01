У нацпарку на Волині мешкають норки. ФОТО





Про це інформують на сторінці нацпарку у



Американська норка (Neovison vison) – хижак із родини куницевих. Один з найцінніших промислових звірів, об’єкт кліткового розведення. Ця тварина являється адвентивним видом, завезена в Україну у 1964 році із США. Основна популяція цього виду сформувалася в Україні завдяки численним випадкам втеч тварин зі звірогосподарств, в яких їх розводили заради хутра. Тепер це один з відносно найчисельніших видів «тхорів» в Україні.





Від європейської норки відрізняється фенотипічно і генотипічно – тварини мають різний набір хромосом, внаслідок чого їх схрещування в природі не відбувається.



Норка європейська (Mustela lutreola) — дрібний хижий ссавець роду мустела (Mustela) родини «куницеві» (Mustelidae). Знаходиться під загрозою знищення занесена до ІІ видання Червоної книги України, Червоного списку МСОП та до Бернської конвенції. Потребує охорони та збереження.





У природі норки ведуть в основному нічний спосіб життя, але можна побачити і у світловий день. Полюють на жаб, дрібних гризунів, ящірок і рибу. Добре плавають і пірнають. Лігво облаштовують біля води, у норі або в іншому укритті. Народжують до 17 маленьких (вагою 5–7 грам) голих і сліпих малят, які в перші місяці життя живуть тільки за рахунок материнського тепла. Взимку часто пересувається по пустотам у льоді котрі утворюються між льодом і водою, що відійшла від берега.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території національного природного парку "Прип'ять - Стохід", що на Любешівщині, мешкає норка американська та норка європейська.Про це інформують на сторінці нацпарку у facebook Американська норка (Neovison vison) – хижак із родини куницевих. Один з найцінніших промислових звірів, об’єкт кліткового розведення. Ця тварина являється адвентивним видом, завезена в Україну у 1964 році із США. Основна популяція цього виду сформувалася в Україні завдяки численним випадкам втеч тварин зі звірогосподарств, в яких їх розводили заради хутра. Тепер це один з відносно найчисельніших видів «тхорів» в Україні.Від європейської норки відрізняється фенотипічно і генотипічно – тварини мають різний набір хромосом, внаслідок чого їх схрещування в природі не відбувається.Норка європейська (Mustela lutreola) — дрібний хижий ссавець роду мустела (Mustela) родини «куницеві» (Mustelidae). Знаходиться під загрозою знищення занесена до ІІ видання Червоної книги України, Червоного списку МСОП та до Бернської конвенції. Потребує охорони та збереження.У природі норки ведуть в основному нічний спосіб життя, але можна побачити і у світловий день. Полюють на жаб, дрібних гризунів, ящірок і рибу. Добре плавають і пірнають. Лігво облаштовують біля води, у норі або в іншому укритті. Народжують до 17 маленьких (вагою 5–7 грам) голих і сліпих малят, які в перші місяці життя живуть тільки за рахунок материнського тепла. Взимку часто пересувається по пустотам у льоді котрі утворюються між льодом і водою, що відійшла від берега.

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