У Луцьку викрили жінку, яка вдома продає сурогат. ФОТО
Сьогодні, 02:34
Під час чергового рейду інспектор муніципальної варти виявив жінку, яка приторговує сурогатом із своєї квартири на проспекті Соборності.
Про це департамент муніципальної варти інформує у фейсбук.
На громадянку склали протокол про адмінправопорушення, яка передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 3400 до 10200 гривень.
Матеріали адмінсправи скерують до суду, який визначить розмір штрафу.
Інспектора департаменту муніципальної варти і надалі будуть проводити рейди щодо виявлення «точок» продажу сурогату на території міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це департамент муніципальної варти інформує у фейсбук.
На громадянку склали протокол про адмінправопорушення, яка передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 3400 до 10200 гривень.
Матеріали адмінсправи скерують до суду, який визначить розмір штрафу.
Інспектора департаменту муніципальної варти і надалі будуть проводити рейди щодо виявлення «точок» продажу сурогату на території міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку викрили жінку, яка вдома продає сурогат. ФОТО
Сьогодні, 02:34
Стріляли з мінометів та гранатометів: окупанти на Донбасі п’ять разів порушили «тишу»
Сьогодні, 00:36
14 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку п'яний водій хотів підкупити патрульних злотими
13 грудень, 23:34