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У Луцьку викрили жінку, яка вдома продає сурогат. ФОТО

У Луцьку викрили жінку, яка вдома продає сурогат. ФОТО
Під час чергового рейду інспектор муніципальної варти виявив жінку, яка приторговує сурогатом із своєї квартири на проспекті Соборності.

Про це департамент муніципальної варти інформує у фейсбук.

На громадянку склали протокол про адмінправопорушення, яка передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 3400 до 10200 гривень.

Матеріали адмінсправи скерують до суду, який визначить розмір штрафу.

Інспектора департаменту муніципальної варти і надалі будуть проводити рейди щодо виявлення «точок» продажу сурогату на території міста.

У Луцьку викрили жінку, яка вдома продає сурогат. ФОТО
У Луцьку викрили жінку, яка вдома продає сурогат. ФОТО

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Теги: муніципальна варта, сурогат, суд, штраф
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