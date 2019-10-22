У Луцьку викрили жінку, яка вдома продає сурогат. ФОТО





Про це департамент муніципальної варти інформує у



На громадянку склали протокол про адмінправопорушення, яка передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 3400 до 10200 гривень.



Матеріали адмінсправи скерують до суду, який визначить розмір штрафу.



Інспектора департаменту муніципальної варти і надалі будуть проводити рейди щодо виявлення «точок» продажу сурогату на території міста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час чергового рейду інспектор муніципальної варти виявив жінку, яка приторговує сурогатом із своєї квартири на проспекті Соборності.Про це департамент муніципальної варти інформує у фейсбук На громадянку склали протокол про адмінправопорушення, яка передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 3400 до 10200 гривень.Матеріали адмінсправи скерують до суду, який визначить розмір штрафу.Інспектора департаменту муніципальної варти і надалі будуть проводити рейди щодо виявлення «точок» продажу сурогату на території міста.

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