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Стріляли з мінометів та гранатометів: окупанти на Донбасі п’ять разів порушили «тишу»

Стріляли з мінометів та гранатометів: окупанти на Донбасі п’ять разів порушили «тишу»
Від початку доби у неділю на Донбасі зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє штаб сил ООС у фейсбук.

Від початку поточної доби, 13 грудня, зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, поблизу Південного ворог застосував проти українських воїнів міномети 82-го калібру. З гранатометів різних систем ворог відкривав вогонь неподалік Водяного, що на приморському напрямку. Не було спокійно і біля Водяного поблизу Донецька. Тут російсько-окупаційні війська задіяли проти наших захисників автоматичні станкові гранатомети.

"Провокаційні дії окупанта не становили загрози для життя і здоров'я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали", - зауважили у штабі.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 47 вибухонебезпечних предметів.

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Теги: Донбас, війна, ЗСУ, режим тиші
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