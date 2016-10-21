Стріляли з мінометів та гранатометів: окупанти на Донбасі п’ять разів порушили «тишу»





Про це повідомляє штаб сил ООС у



Від початку поточної доби, 13 грудня, зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, поблизу Південного ворог застосував проти українських воїнів міномети 82-го калібру. З гранатометів різних систем ворог відкривав вогонь неподалік Водяного, що на приморському напрямку. Не було спокійно і біля Водяного поблизу Донецька. Тут російсько-окупаційні війська задіяли проти наших захисників автоматичні станкові гранатомети.



"Провокаційні дії окупанта не становили загрози для життя і здоров'я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали", - зауважили у штабі.



Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.



Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.



У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 47 вибухонебезпечних предметів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від початку доби у неділю на Донбасі зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.Про це повідомляє штаб сил ООС у фейсбук Від початку поточної доби, 13 грудня, зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, поблизу Південного ворог застосував проти українських воїнів міномети 82-го калібру. З гранатометів різних систем ворог відкривав вогонь неподалік Водяного, що на приморському напрямку. Не було спокійно і біля Водяного поблизу Донецька. Тут російсько-окупаційні війська задіяли проти наших захисників автоматичні станкові гранатомети."Провокаційні дії окупанта не становили загрози для життя і здоров'я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали", - зауважили у штабі.Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 47 вибухонебезпечних предметів.

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