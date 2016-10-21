Стріляли з мінометів та гранатометів: окупанти на Донбасі п’ять разів порушили «тишу»
Сьогодні, 00:36
Від початку доби у неділю на Донбасі зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Про це повідомляє штаб сил ООС у фейсбук.
Від початку поточної доби, 13 грудня, зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, поблизу Південного ворог застосував проти українських воїнів міномети 82-го калібру. З гранатометів різних систем ворог відкривав вогонь неподалік Водяного, що на приморському напрямку. Не було спокійно і біля Водяного поблизу Донецька. Тут російсько-окупаційні війська задіяли проти наших захисників автоматичні станкові гранатомети.
"Провокаційні дії окупанта не становили загрози для життя і здоров'я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали", - зауважили у штабі.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 47 вибухонебезпечних предметів.
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Про це повідомляє штаб сил ООС у фейсбук.
Від початку поточної доби, 13 грудня, зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, поблизу Південного ворог застосував проти українських воїнів міномети 82-го калібру. З гранатометів різних систем ворог відкривав вогонь неподалік Водяного, що на приморському напрямку. Не було спокійно і біля Водяного поблизу Донецька. Тут російсько-окупаційні війська задіяли проти наших захисників автоматичні станкові гранатомети.
"Провокаційні дії окупанта не становили загрози для життя і здоров'я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали", - зауважили у штабі.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 47 вибухонебезпечних предметів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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