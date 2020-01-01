У Луцьку п'яний водій хотів підкупити патрульних злотими





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Пише



Так, 31 жовтня патрульні зупинили Mercedes Benz, водій якого не увімкнув показник повороту. Аби порушник пройшов огляд на стан алкогольного сп`яніння, його доставили у КП «Волинський медичний центр терапії залежностей».



Вже у салоні службового автомобіля водій зрозумів, що йому загрожує адміністративна відповідальність, тож запропонував патрульним 200 злотих та 200 гривень, щоб ті не складали на нього протокол.



Під час досудового провадження прокурор та підозрюваний уклали угоду про визнання винуватості.



Суд, затвердивши угоду, призначив водію покарання у виді 1100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 18 тисяч 700 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку п’яний водій Mercedes хотів уникнути відповідальності, пропонуючи патрульним 200 злотих та 200 гривень хабара.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Пише ІА "Волинські новини" Так, 31 жовтня патрульні зупинили Mercedes Benz, водій якого не увімкнув показник повороту. Аби порушник пройшов огляд на стан алкогольного сп`яніння, його доставили у КП «Волинський медичний центр терапії залежностей».Вже у салоні службового автомобіля водій зрозумів, що йому загрожує адміністративна відповідальність, тож запропонував патрульним 200 злотих та 200 гривень, щоб ті не складали на нього протокол.Під час досудового провадження прокурор та підозрюваний уклали угоду про визнання винуватості.Суд, затвердивши угоду, призначив водію покарання у виді 1100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 18 тисяч 700 гривень.

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