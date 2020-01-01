вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку п'яний водій хотів підкупити патрульних злотими

У Луцьку п'яний водій хотів підкупити патрульних злотими
У Луцьку п’яний водій Mercedes хотів уникнути відповідальності, пропонуючи патрульним 200 злотих та 200 гривень хабара.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Пише ІА "Волинські новини".

Так, 31 жовтня патрульні зупинили Mercedes Benz, водій якого не увімкнув показник повороту. Аби порушник пройшов огляд на стан алкогольного сп`яніння, його доставили у КП «Волинський медичний центр терапії залежностей».

Вже у салоні службового автомобіля водій зрозумів, що йому загрожує адміністративна відповідальність, тож запропонував патрульним 200 злотих та 200 гривень, щоб ті не складали на нього протокол.

Під час досудового провадження прокурор та підозрюваний уклали угоду про визнання винуватості.

Суд, затвердивши угоду, призначив водію покарання у виді 1100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 18 тисяч 700 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, суд, штраф, п'яний водій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
14 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку п'яний водій хотів підкупити патрульних злотими
13 грудень, 23:34
У нацпарку на Волині мешкають норки. ФОТО
13 грудень, 22:40
У ресторанах у новорічну ніч заборонено проводити святкові вечірки, – Ляшко
13 грудень, 22:21
Після 11 років реставрації у столиці офіційно відкрили Андріївську церкву. ФОТО
13 грудень, 21:46
Схожі новини
У Луцьку п'яний водій хотів відкупитись від патрульних за 5 тисяч гривень, а сплатить вдвічі більше У Луцьку п'яний водій хотів відкупитись від патрульних за 5 тисяч гривень, а сплатить вдвічі більше
05 серпень, 04:20
На Волині п'яний водій хотів відкупитися від поліції На Волині п'яний водій хотів відкупитися від поліції
22 червень, 07:18
За п'яну їзду водій на Волині хотів відкупитись від патрульних за 5 тисяч гривень За п'яну їзду водій на Волині хотів відкупитись від патрульних за 5 тисяч гривень
04 жовтень, 14:50
На Волині водій хотів відкупитися від поліції за 200 гривень, а сплатить у понад 40 разів більше На Волині водій хотів відкупитися від поліції за 200 гривень, а сплатить у понад 40 разів більше
31 серпень, 04:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
14 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку п'яний водій хотів підкупити патрульних злотими
13 грудень, 23:34
 0
У нацпарку на Волині мешкають норки. ФОТО
13 грудень, 22:40
 0
У ресторанах у новорічну ніч заборонено проводити святкові вечірки, – Ляшко
13 грудень, 22:21
 0
Після 11 років реставрації у столиці офіційно відкрили Андріївську церкву. ФОТО
13 грудень, 21:46
 0
Медіа
відео
1/8