В Італії для вакцинації збудують спеціальні павільйони у формі первоцвітів





Як передає



На початку наступного року італійська влада має намір побудувати 300 таких павільйонів, а на момент піку вакцинації їхня кількість зросте до 1500.



Такі специфічні павільйони у вигляді первоцвітів були спроєктовані архітектором Стефано Боері. Він стверджує, що його команда вибрала первоцвіт як символ, адже це квітка, яка сповіщає про прихід весни.





Відповідно, первоцвіт стане символом кампанії вакцинації, яка пройде під гаслом «Італія відроджується з квіткою».



Як повідомлялося, масове щеплення від коронавірусу в Італії планують розпочати в середині січня. В уряді сподіваються, що більшість італійців будуть щеплені до вересня.





З початку пандемії COVID-19 в Італії загалом померли від цієї хвороби більше як 64 тисяч людей. А всього коронавірус підтвердили за цей час у 1,84 мільйона жителів Італії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З наступного місяця по всій Італії розпочнеться спорудження спеціальних павільйонів у формі первоцвітів для щеплення населення.Як передає Укрінформ , про це повідомляє Reuters На початку наступного року італійська влада має намір побудувати 300 таких павільйонів, а на момент піку вакцинації їхня кількість зросте до 1500.Такі специфічні павільйони у вигляді первоцвітів були спроєктовані архітектором. Він стверджує, що його команда вибрала первоцвіт як символ, адже це квітка, яка сповіщає про прихід весни.Відповідно, первоцвіт стане символом кампанії вакцинації, яка пройде під гаслом «Італія відроджується з квіткою».Як повідомлялося, масове щеплення від коронавірусу в Італії планують розпочати в середині січня. В уряді сподіваються, що більшість італійців будуть щеплені до вересня.З початку пандемії COVID-19 в Італії загалом померли від цієї хвороби більше як 64 тисяч людей. А всього коронавірус підтвердили за цей час у 1,84 мільйона жителів Італії.

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