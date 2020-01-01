В Італії для вакцинації збудують спеціальні павільйони у формі первоцвітів
Сьогодні, 01:10
З наступного місяця по всій Італії розпочнеться спорудження спеціальних павільйонів у формі первоцвітів для щеплення населення.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
На початку наступного року італійська влада має намір побудувати 300 таких павільйонів, а на момент піку вакцинації їхня кількість зросте до 1500.
Такі специфічні павільйони у вигляді первоцвітів були спроєктовані архітектором Стефано Боері. Він стверджує, що його команда вибрала первоцвіт як символ, адже це квітка, яка сповіщає про прихід весни.
Відповідно, первоцвіт стане символом кампанії вакцинації, яка пройде під гаслом «Італія відроджується з квіткою».
Як повідомлялося, масове щеплення від коронавірусу в Італії планують розпочати в середині січня. В уряді сподіваються, що більшість італійців будуть щеплені до вересня.
З початку пандемії COVID-19 в Італії загалом померли від цієї хвороби більше як 64 тисяч людей. А всього коронавірус підтвердили за цей час у 1,84 мільйона жителів Італії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
На початку наступного року італійська влада має намір побудувати 300 таких павільйонів, а на момент піку вакцинації їхня кількість зросте до 1500.
Такі специфічні павільйони у вигляді первоцвітів були спроєктовані архітектором Стефано Боері. Він стверджує, що його команда вибрала первоцвіт як символ, адже це квітка, яка сповіщає про прихід весни.
Відповідно, первоцвіт стане символом кампанії вакцинації, яка пройде під гаслом «Італія відроджується з квіткою».
Як повідомлялося, масове щеплення від коронавірусу в Італії планують розпочати в середині січня. В уряді сподіваються, що більшість італійців будуть щеплені до вересня.
З початку пандемії COVID-19 в Італії загалом померли від цієї хвороби більше як 64 тисяч людей. А всього коронавірус підтвердили за цей час у 1,84 мільйона жителів Італії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Італії для вакцинації збудують спеціальні павільйони у формі первоцвітів
Сьогодні, 01:10
Стріляли з мінометів та гранатометів: окупанти на Донбасі п’ять разів порушили «тишу»
Сьогодні, 00:36
14 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку п'яний водій хотів підкупити патрульних злотими
13 грудень, 23:34
У нацпарку на Волині мешкають норки. ФОТО
13 грудень, 22:40