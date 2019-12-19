Збройні сили України отримали нову партію потужних бронемашин. ФОТО





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Підприємство НВО «Практика» передало на озброєння бронемашини, виготовлені для потреб Збройних сил України відповідно до Державного оборонного замовлення.



На НВО «Практика» зазначили, що бронемашина на 70% виготовлена з компонентів і комплектуючих вітчизняного виробництва, які поставляє десяток українських підприємств.





«Вже майже 5 років наші бронеавтомобілі допомагають укріплювати обороноздатність нашої держави», – розповідають на НВО «Практика»



Бронеавтомобіль виробництва НВО «Практика» пройшов повний цикл державних випробувань і у березні 2017-го прийнятий на озброєння вітчизняного війська.





На сьогодні понад 240 машин використовуються збройними силами та силовими структурами України.



Броньований автомобіль «Козак-2» ПСЗА-5 (захист 5-го класу) розроблений у 2015 році.



У листопаді 2016 року, наказом Міноборони №588, допущений до експлуатації в ЗСУ на особливий період, а за півроку – 21 березня 2017 року наказом №158 прийнятий на озброєння Збройних Сил України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збройні сили України отримали нову партію броньованих автомобілів «Козак-2».Про це повідомляє Український мілітарний портал Підприємство НВО «Практика» передало на озброєння бронемашини, виготовлені для потреб Збройних сил України відповідно до Державного оборонного замовлення.На НВО «Практика» зазначили, що бронемашина на 70% виготовлена з компонентів і комплектуючих вітчизняного виробництва, які поставляє десяток українських підприємств.«Вже майже 5 років наші бронеавтомобілі допомагають укріплювати обороноздатність нашої держави», – розповідають на НВО «Практика»Бронеавтомобіль виробництва НВО «Практика» пройшов повний цикл державних випробувань і у березні 2017-го прийнятий на озброєння вітчизняного війська.На сьогодні понад 240 машин використовуються збройними силами та силовими структурами України.Броньований автомобіль «Козак-2» ПСЗА-5 (захист 5-го класу) розроблений у 2015 році.У листопаді 2016 року, наказом Міноборони №588, допущений до експлуатації в ЗСУ на особливий період, а за півроку – 21 березня 2017 року наказом №158 прийнятий на озброєння Збройних Сил України.

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