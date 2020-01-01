Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це у фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 895 осіб;

летальних випадків – 93;

одужало – 5 154 особи;

здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 900 666 осіб;

одужало – 506 718 осіб;

летальних випадків – 15 247;

проведено ПЛР-тестувань – 5 052 686.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.



Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 91 743 випадки;

Вінницька область – 19 866 випадків;

Волинська область – 28 246 випадків;

Дніпропетровська область – 49 535 випадків;

Донецька область – 29 660 випадків;

Житомирська область – 34 491 випадок;

Закарпатська область – 26 153 випадки;

Запорізька область – 42 435 випадків;

Івано-Франківська область – 40 768 випадків;

Київська область – 49 044 випадки;

Кіровоградська область – 7 225 випадків;

Луганська область – 7 929 випадків;

Львівська область – 53 844 випадки;

Миколаївська область – 24 099 випадків;

Одеська область – 58 283 випадки;

Полтавська область – 29 450 випадків;

Рівненська область – 36 262 випадки;

Сумська область – 35 968 випадків;

Тернопільська область – 31 283 випадки;

Харківська область – 62 428 випадків;

Херсонська область – 14 207 випадків;

Хмельницька область – 34 840 випадків;

Черкаська область – 31 607 випадків;

Чернівецька область – 36 889 випадків;

Чернігівська область – 24 411 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 451 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 14 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 355 дітей та 215 медпрацівників.Про це у фейсбуці повідомив очільник МОЗТакож за минулу добу:госпіталізовано – 1 895 осіб;летальних випадків – 93;одужало – 5 154 особи;здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 900 666 осіб;одужало – 506 718 осіб;летальних випадків – 15 247;проведено ПЛР-тестувань – 5 052 686.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 91 743 випадки;Вінницька область – 19 866 випадків;Волинська область – 28 246 випадків;Дніпропетровська область – 49 535 випадків;Донецька область – 29 660 випадків;Житомирська область – 34 491 випадок;Закарпатська область – 26 153 випадки;Запорізька область – 42 435 випадків;Івано-Франківська область – 40 768 випадків;Київська область – 49 044 випадки;Кіровоградська область – 7 225 випадків;Луганська область – 7 929 випадків;Львівська область – 53 844 випадки;Миколаївська область – 24 099 випадків;Одеська область – 58 283 випадки;Полтавська область – 29 450 випадків;Рівненська область – 36 262 випадки;Сумська область – 35 968 випадків;Тернопільська область – 31 283 випадки;Харківська область – 62 428 випадків;Херсонська область – 14 207 випадків;Хмельницька область – 34 840 випадків;Черкаська область – 31 607 випадків;Чернівецька область – 36 889 випадків;Чернігівська область – 24 411 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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