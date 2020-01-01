Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:53
6 451 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 14 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 355 дітей та 215 медпрацівників.
Про це у фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 895 осіб;
летальних випадків – 93;
одужало – 5 154 особи;
здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 900 666 осіб;
одужало – 506 718 осіб;
летальних випадків – 15 247;
проведено ПЛР-тестувань – 5 052 686.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 91 743 випадки;
Вінницька область – 19 866 випадків;
Волинська область – 28 246 випадків;
Дніпропетровська область – 49 535 випадків;
Донецька область – 29 660 випадків;
Житомирська область – 34 491 випадок;
Закарпатська область – 26 153 випадки;
Запорізька область – 42 435 випадків;
Івано-Франківська область – 40 768 випадків;
Київська область – 49 044 випадки;
Кіровоградська область – 7 225 випадків;
Луганська область – 7 929 випадків;
Львівська область – 53 844 випадки;
Миколаївська область – 24 099 випадків;
Одеська область – 58 283 випадки;
Полтавська область – 29 450 випадків;
Рівненська область – 36 262 випадки;
Сумська область – 35 968 випадків;
Тернопільська область – 31 283 випадки;
Харківська область – 62 428 випадків;
Херсонська область – 14 207 випадків;
Хмельницька область – 34 840 випадків;
Черкаська область – 31 607 випадків;
Чернівецька область – 36 889 випадків;
Чернігівська область – 24 411 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це у фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 895 осіб;
летальних випадків – 93;
одужало – 5 154 особи;
здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 900 666 осіб;
одужало – 506 718 осіб;
летальних випадків – 15 247;
проведено ПЛР-тестувань – 5 052 686.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 91 743 випадки;
Вінницька область – 19 866 випадків;
Волинська область – 28 246 випадків;
Дніпропетровська область – 49 535 випадків;
Донецька область – 29 660 випадків;
Житомирська область – 34 491 випадок;
Закарпатська область – 26 153 випадки;
Запорізька область – 42 435 випадків;
Івано-Франківська область – 40 768 випадків;
Київська область – 49 044 випадки;
Кіровоградська область – 7 225 випадків;
Луганська область – 7 929 випадків;
Львівська область – 53 844 випадки;
Миколаївська область – 24 099 випадків;
Одеська область – 58 283 випадки;
Полтавська область – 29 450 випадків;
Рівненська область – 36 262 випадки;
Сумська область – 35 968 випадків;
Тернопільська область – 31 283 випадки;
Харківська область – 62 428 випадків;
Херсонська область – 14 207 випадків;
Хмельницька область – 34 840 випадків;
Черкаська область – 31 607 випадків;
Чернівецька область – 36 889 випадків;
Чернігівська область – 24 411 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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