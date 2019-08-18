У Світязі та селі Луцького району сталися пожежі у житлових будинках





Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.



Зокрема, інформують, що о 13:44 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що пожежа охопила дах житлового будинку в селі Баїв Луцького району. Силами рятувальників 1-ої, 2-ої та 25-ої Державних пожежно-рятувальних частин пожежа локалізована о 14:18, ліквідована – о 14:28.



Вогнем пошкоджений дах, оздоблення стін у кімнатах. Причина пожежі встановлюється. Імовірно, загорання трапилося внаслідок порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.



О 17:28 надійшло ще одне повідомлення про пожежу: горів житловий будинок у селі Світязь Шацького району. О 17:52 пожежу ліквідували працівники 11-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк. Вогнем пошкоджені електроприлади та кухонні меблі. Причина пожежі встановлюється.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 13 грудня, на території Волинської області трапилося дві пожежі у житловому секторі.Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.Зокрема, інформують, що о 13:44 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що пожежа охопила дах житлового будинку в селі Баїв Луцького району. Силами рятувальників 1-ої, 2-ої та 25-ої Державних пожежно-рятувальних частин пожежа локалізована о 14:18, ліквідована – о 14:28.Вогнем пошкоджений дах, оздоблення стін у кімнатах. Причина пожежі встановлюється. Імовірно, загорання трапилося внаслідок порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.О 17:28 надійшло ще одне повідомлення про пожежу: горів житловий будинок у селі Світязь Шацького району. О 17:52 пожежу ліквідували працівники 11-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк. Вогнем пошкоджені електроприлади та кухонні меблі. Причина пожежі встановлюється.

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