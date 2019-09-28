У Луцьку викрили жінку, яка торгувала на ринку сурогатом. ФОТО





Продавала його у одному із контейнерів, –



На підприємливу продавчиню, правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст.156 КУпАП, що передбачає накладення штрафу від 3400 до 10200 грн.



Матеріали справи передадуть для розгляду в Луцький міськрайонний суд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ринку «Лучеськ», що на пр. Відродження, жінка приторговувала сурогатним алкоголем.Продавала його у одному із контейнерів, – повідомляє муніципальна варта Луцька.На підприємливу продавчиню, правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст.156 КУпАП, що передбачає накладення штрафу від 3400 до 10200 грн.Матеріали справи передадуть для розгляду в Луцький міськрайонний суд.

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