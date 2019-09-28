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У Луцьку викрили жінку, яка торгувала на ринку сурогатом. ФОТО

У Луцьку викрили жінку, яка торгувала на ринку сурогатом. ФОТО
На ринку «Лучеськ», що на пр. Відродження, жінка приторговувала сурогатним алкоголем.

Продавала його у одному із контейнерів, – повідомляє муніципальна варта Луцька.

На підприємливу продавчиню, правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст.156 КУпАП, що передбачає накладення штрафу від 3400 до 10200 грн.

Матеріали справи передадуть для розгляду в Луцький міськрайонний суд.

У Луцьку викрили жінку, яка торгувала на ринку сурогатом. ФОТО
У Луцьку викрили жінку, яка торгувала на ринку сурогатом. ФОТО

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Теги: алкоголь, Луцьк, сурогат, Лучеськ
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