У місті на Волині за допомогою камер спостереження викрили магазинного злодія
Сьогодні, 09:46
В Устилузі за допомогою камер викрили крадія.
Про це інформують на сторінці Офіцера громади Устилузької ОТГ у фейсбуці.
Так, після дзвінка продавчині одного з торгівельних закладів міста про крадіжку за допомогою відеоспостереження, за лічені хвилини вдалось встановити особу злодія та доставти на місце правопорушення.
Майно повернули власнику. Правоохоронці зібрали матеріали для притягнення останнього до відповідальності.
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Про це інформують на сторінці Офіцера громади Устилузької ОТГ у фейсбуці.
Так, після дзвінка продавчині одного з торгівельних закладів міста про крадіжку за допомогою відеоспостереження, за лічені хвилини вдалось встановити особу злодія та доставти на місце правопорушення.
Майно повернули власнику. Правоохоронці зібрали матеріали для притягнення останнього до відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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