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У місті на Волині за допомогою камер спостереження викрили магазинного злодія

У місті на Волині за допомогою камер спостереження викрили магазинного злодія
В Устилузі за допомогою камер викрили крадія.

Про це інформують на сторінці Офіцера громади Устилузької ОТГ у фейсбуці.

Так, після дзвінка продавчині одного з торгівельних закладів міста про крадіжку за допомогою відеоспостереження, за лічені хвилини вдалось встановити особу злодія та доставти на місце правопорушення.

Майно повернули власнику. Правоохоронці зібрали матеріали для притягнення останнього до відповідальності.

У місті на Волині за допомогою камер спостереження викрили магазинного злодія
У місті на Волині за допомогою камер спостереження викрили магазинного злодія

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Теги: камери, злодій
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