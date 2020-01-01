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Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*

Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
За декілька днів українці відзначатимуть День Святого Миколая, що відкриває низку новорічно-різдвяних свят. 19 грудня прийнято дарувати найріднішим людям так звані "миколайчики" і класти їх під подушку.

Подарунком, що точно запам'ятається на усе життя та змусить пережити неймовірну хвилю позитивних емоцій, стануть ключі від власної квартири. А надійна будівельна компанія ЛДБК зробила усе, аби цей презент у майбутньому не став головним болем для власників, як буває із недобросовісними забудовниками. Житловий комплекс "Caramel Residence", котрий вже нарекли яскравим центром 40-го мікрорайону, - втілення найвищих стандартів якості та комфорту.

Про те, як це – жити у сучасному і затишному комплексі, точно знають власники квартир будинку першої черги, що на Конякіна, 3А. Вони облаштували свої "фортеці" ще влітку 2018 року. Будівельники й далі невпинно працюють над зведенням помешкань в інших "карамельних" багатоповерхівках.

У багатоповерхівці, що на вулиці Конякіна, 3Б, майстри завершили усі етапи будівництва і облаштували територію довкола. У кожному з помешкань встановили двоконтурні газові котли фірми Vaillant, панельні радіатори, високоякісні енергозберігаючі металопластикові вікна з 5-ти камерної профільної системи та з 2-х камерним склопакетом. Відтак відмовилися від популярних нині тонованих вікон, які поглинають світло і знижують рівень прогрівання приміщень. Окрім того, усі квартири облаштували вхідними броньованими дверима, аби у "карамельному" будинку було не лише красиво і комфортно, але й безпечно та екологічно, адже основні несучі конструкції у будівлі зводили із червоної цегли, також фахівці використовували цементно-вапняну штукатурку, до складу якої входять природні мінеральні матеріали. Тож квартири тут мають не лише все необхідне для проживання, а й з роками абсолютно не шкодитимуть здоров'ю.

Будинок, що розташований на Конякіна, 3В, набув зовсім інших обрисів та вбрався у яскраві кольори. Тут фахівці встановили вікна, двері, залили стяжки, встановили газове і сантехнічне обладнання, завершили штукатурні роботи та фасад. Закінчили працювати й над оздоблювальними роботами. Залишилося зробити лише декілька фінальних штрихів і помешкання зустрічатимуть своїх власників.

У четвертому будинку "Caramel Residence" - на Конякіна, 3Г – уже стоять всі вікна, спеціалісти завершили електромонтажні роботи та облаштування покрівлі. Також тут розпочали штукатурні роботи всередині новобудови, зокрема зробили 8-10 поверхи. Варто додати, що біля будинків "В" та "Г" облаштували основу під влаштування асфальту та встановили бордюри.

Змінюються й два нові будинки ЖК "Caramel Residence", що на Конякіна, 3Д та 3Ж. У будинку "Д" працюють над зведенням уже 8-го поверху. У будинку на Конякіна, 3Ж триває цегляна кладка другого поверху.

Детальнішу інформацію про проєкти компанії можна знайти на сайті "ЛДБК". Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.

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Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*
Найкращий «миколайчик»: просторі оселі у Луцьку не за всі гроші. ФОТО*




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Теги: ЛДБК, Caramel Residence, будівництво, новобудови
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