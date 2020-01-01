На Волині рибалка провалився під лід і потонув
Сьогодні, 10:20
В місті Ковель на річці Турія під час вилову риби чоловік провалився під лід і потонув.
Трагедія сталась 13 грудня, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Під час проведення пошуково-рятувальних робіт виявили тіло потопельника та доставили на берег річки (за допомогою човна та рятувальної мотузки).
Причину смерті встановлюють.
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Трагедія сталась 13 грудня, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Під час проведення пошуково-рятувальних робіт виявили тіло потопельника та доставили на берег річки (за допомогою човна та рятувальної мотузки).
Причину смерті встановлюють.
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Коментарі 1
Хто просив цього рибалку на той лід виходити і ризикувати життям? У магазині чи на ринку купити рибу дешевше обійшлась би цьому рибаку. Я не представляю і ніколи не зрозумію цих придурків: більше тисячі гривень коштує риболовецьке приладдя, плюс теплий зимовий одяг, плюс кожного разу бере з собою горілку+каву, а кожного разу можна застудитися і розпочнеться хронічна хвороба чи отримати відмороження кінцівок рук, ніг, плюс ризикує своїм життям провалитися під лід. Не розумію!!!???
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