На Волині рибалка провалився під лід і потонув





Трагедія сталась 13 грудня, - пише У ДСНС України у Волинській області.



Під час проведення пошуково-рятувальних робіт виявили тіло потопельника та доставили на берег річки (за допомогою човна та рятувальної мотузки).



Причину смерті встановлюють.

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