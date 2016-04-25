У селищі на Волині двоє молодиків викрали коня з підводою, поки жінка знімала гроші з банкомату

У Ківерцівському районі поліцейські викрили двох грабіжників.Інцидент трапився у суботу, 12 грудня, у селищі Олика Ківерцівського району. Посеред дня, поки 26-річна жителька Рівненської області працювала з терміналом, двоє зловмисників викрали належні їй коня та підводу. Жінка негайно звернулася за допомогою до поліції, - сектор комунікації поліції Волинської області.Правопорушників виявили співробітники групи реагування патрульної поліції. Ними виявилися місцеві жителі 26 та 27 років. Один із них раніше судимий. Коня та підводу вилучили.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.Головне фото – ілюстративне.